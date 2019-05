“Il lavoro non è tecnicamente una competenza europea, e dunque ciascun Paese membro è responsabile delle sue politiche del lavoro, dei suoi tassi di occupazione e disoccupazione. Il mio messaggio più che ai candidati va agli elettori. Da chi verrà eletto alle elezioni europee di fine maggio, e non solo i partiti che otterranno la maggioranza ma anche i singoli parlamentari, dipenderanno le politiche che nei prossimi anni l’Europa metterà in atto in tutti i campi: e quindi anche tutte le azioni riguardanti i giovani e il lavoro. Per questo è importante votare, e votare persone che abbiano a cuore il tema dell’occupazione di qualità. Ai candidati chiedo solo una cosa: di impegnarsi a rendicontare quello che faranno, se eletti. Tuttavia l’Europa può fare molto, soprattutto potenziando quel che già esiste”.

