Un incontro tra cittadini europei, ancor prima che europeisti, quello che si è svolto a Roma, al Palazzo dell’Informazione, con il titolo ‘Rigenerazione Europa, valori e opportunità‘. Questo il clima che si respirava nel dialogo tra manager e giovani organizzato da Prioritalia, il movimento per portare il contributo dei manager all’innovazione sociale, e Volt Italia, il primo movimento-partito paneuropeo transnazionale, presente in più paesi d’Europa. Gli uni e gli altri, tra gli intervenuti e i tanti presenti in sala, hanno condiviso esperienze professionali e sociali che vivono quotidianamente in Europa, come se questa fosse una città qualsiasi della nostra penisola.

