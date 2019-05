“Il tessuto imprenditoriale italiano, nonostante si trovi ad affrontare una tassazione tra le più alte in Europa, un costo del lavoro e una burocrazia che non agevolano la crescita dimensionale delle aziende, rimane tra i più competitivi al mondo, segno di una vocazione all’imprenditorialità di cui andare fieri. In una società in cui l’innovazione viaggia veloce, i giovani imprenditori devono poter cogliere le opportunità offerte dall’Europa. Per fare questo, è importante diminuire il più possibile gli adempimenti burocratici che si affrontano giornalmente nell’avvio di una nuova attività o nello sviluppo di un nuovo progetto e uniformarli al resto d’Europa”. Così con Adnkronos/Labitalia Lorenzo Asciutti, imprenditore della Angeloni srl e membro della giunta di presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi con delega ai rapporti con i territori, intervenendo sulle proposte dell’organizzazione per le elezioni europee, commentate nei giorni scorsi, tra gli altri, dall’imprenditore Roberto Snaidero.

