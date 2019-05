Un ‘mondo’ che rappresenta una “risorsa per l’Europa” e i cui valori positivi “vanno rappresentati al meglio” da chi verrà eletto al Parlamento europeo. Così Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup), ha aperto a Roma il confronto ‘Professionisti risorsa per l’Europa’, realizzato con la Rete delle professioni tecniche (Rpt), riferendosi al mondo delle professioni italiane. Un’occasione per raccontare al Paese e alla politica il mondo delle professioni italiane, e il suo peso anche a livello europeo. “Va sottolineato -ha aggiunto Calderone- il fatto che i professionisti sono una risorsa per l’Europa, il mondo professionale nel suo complesso rappresenta il 10% del Pil a livello europeo”.

