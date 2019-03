“Per aver consentito, di fatto, il ‘cessate il fuoco’ a Gaza” con un’intervista al leader di Hamas, Yahya Sinwar, pubblicata contemporaneamente il 5 ottobre 2018 dal quotidiano ‘La Repubblica’ e dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, la giornalista barese Francesca Borri, 39 anni, è entrata nella rosa dei finalisti del premio ‘European Press Prize’. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 maggio prossimo a Varsavia.

L’intervista in italiano ha per titolo ‘Hamas: non vogliamo più guerra’ e in inglese ‘Gaza. It’s time for change’. Nella motivazione, gli organizzatori hanno sottolineato che si tratta di ‘un contributo al processo di pace’. Questa è la conclusione di un lungo lavoro fatto da Borri in Israele da febbraio a ottobre dello scorso anno.

E’ la prima volta che un giornale italiano, ‘La Repubblica’, entra a far a parte dei finalisti del premio e la seconda volta per Francesca Borri che ha partecipato lo scorso anno con un reportage sulle Maldive, pubblicato da varie testate europee e diventato poi un volume Einaudi.







