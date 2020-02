United ok, Wolves: ko indolore. Tonfo Arsenal

– Arsenal, Ajax, Benfica, Sporting Lisbona, Celtic e Porto sono le eliminate illustri dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutto facile invece per le tedesche Wolfsburg e Leverkusen, con l’Eintracht che invece giocherà domani a Salisburgo (gara rinviata per maltempo). Avanzano anche le inglesi Wolverhampton e Manchester United, mentre l’Arsenal cede ai supplementari con l’Olympiacos. Ok anche le spagnole con Siviglia e Getafe che limitano i danni e vanno avanti. L’impresa di giornata è del Basaksehir che ribalta lo Sporting ai supplementari: dall’1-3 dell’andata al 4-1 di stasera. Benfica-Shakhtar show: è 3-3 con gli ucraini che passano il turno.

Il Manchester United travolge 5-0 il Brugge dopo l’1-1 dell’andata. Gara in discesa per i Red Devils dopo l’espulsione al 23′ di Deli. Segnano poi Bruno Fernandes, Ighalo, McTominay e due volte Fred. L’Arsenal invece è costretto ad andare ai supplementari con l’Olympiacos che si impone per 1-0 nei 90′ grazie a Cisse. E nell’extra time i Gunners segnano il gol-qualificazione con Aubameyang al 113′, ma proprio al 120′ El Arabi regala la qualificazione ai greci. Dopo il confortante 4-0 di una settimana fa, i Wolves perdono fuori casa con l’Espanyol per 3-2 ma è un risultato che non fa male e permette loro di passare il turno. Tripletta di Calleri per i padroni di casa, mentre per gli ospiti vanno a segno Traore e Doherty.

Il Getafe elimina l’Ajax

Dopo l’1-1 dell’andata, il Siviglia si limita a contenere il Cluj nel match di ritorno. Termina infatti 0-0 con un brivido finale quando i rumeni segnano ma il Var annulla per un tocco di mano. Il Getafe fa buon uso del bel 2-0 dell’andata sull’Ajax. Ad Amsterdam infatti gli spagnoli limitano il passivo perdendo 2-1 e vanno agli ottavi. In avvio vantaggio di Mata e pareggio di Danilo per i Lancieri che poi nella ripresa sfruttano un’autorete di Oliveira, ma non trovano il tris che permetterebbe loro di passare il turno.

Tutto facile per le tedesche

Nessun problema per le formazioni tedesche che hanno vinto i rispettivi match come nell’andata quando si imposero entrambe 2-1. Il Wolfsburg ha addirittura dilagato a Malmoe: 0-3 grazie ai gol di Brekalo, Gerhardt e Victor. Il Leverkusen invece si è imposto 3-1 in casa del Porto: segnano Alario, Demirbay e Havertz, mentre nel finale accorcia Marega. Facile anche per il Basilea che, dopo il 3-0 dell’andata, batte in casa 1-0 l’APOEL grazie a un rigore trasformato da Frei, mentre De Vincenti sbaglia quello del possibile pareggio. Il LASK invece elimina l’AZ Alkmaar: 1-1 l’andata, 2-0 stavolta con la doppietta di Raguz.

Il Basaksehir ribalta lo Sporting, Benfica-Shakhtar show

L’impresa della giornata la firma lo Basaksehir che, dopo la sconfitta per 3-1 in Portogallo, ribalta in casa lo Sporting con lo stesso risultato portando il match ai supplementari. Turchi avanti 2-0 all’intervallo grazie a Skrtel e Aleksic. Nella ripresa gli ospiti segnano con Vietto e vedono gli ottavi, ma in pieno recupero Visca porta la gara ai supplementari. A decidere è alla fine un rigore dello stesso Visca. Spettacolare la sfida tra Benfica e Shakhtar. Dopo il 2-1 dell’andata a favore degli ucraini, in Portogallo finisce 3-3. Un autogol di Dias pareggia il vantaggio di Pizzi, quindi in gol ci vanno Silva e Stepanenko, e Patrick fissa il risultato finale sul pari mandando lo Shakhtar agli ottavi. Dopo il promettente 1-1 dell’andata, il Celtic crolla in casa contro il Copenaghen per 1-3. Succede tutto nel secondo tempo: apre Santos, ma pareggia su rigore Edouard. Poi gli ospiti dilagano con Biel e N’Doye.

Domani il sorteggio, possibile anche un Inter-Roma

Domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 13 a Nyon è previsto il sorteggio degli ottavi di finale nonostante il rinvio di Salisburgo-Eintracht. E questo perché per il prossimo turno non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Inter e Roma potrebbero dunque affrontarsi, mentre le squadre da evitare sono sicuramente il Manchester United e il Siviglia, ma occhio anche al Getafe. Le partite di andata si disputeranno giovedì 12 marzo. Ritorno fissato una settimana dopo, il 19 marzo.