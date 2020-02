Inter e Roma, le due italiane ancora in corsa in Europa League, scoprono oggi le avversarie degli ottavi di finale. E’ un sorteggio, quello che andrà in scena alle 13 a Nyon, senza teste di serie e senza paletti, Inter e Roma potrebbero quindi anche incrociarsi. Gli ottavi sono in programma il 12 marzo (andata) e il 19 marzo (ritorno).

Queste le squadre qualificate: Inter, Roma, Rangers, Wolverhampton, Istanbul Basaksehir, Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, LASK, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Eintracht o Salisburgo (partita rinviata a oggi alle 18).