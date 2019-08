Il match

– Poco più del minimo sindacale, per passare un turno già ampiamente ipotecato una settimana fa (5-0) e garantirsi la possibilità di sfidare il Wolverhampton in un playoff di Europa League (andata giovedì prossimo a Torino, ritorno il 29 in Inghilterra) che si preannuncia spettacolare. Il Ferragosto sui generis del Torino regala un pareggio in casa dello Shakhtyor, griffato da un pregevole gol di Zaza nel finale prima del pareggio di Yanush su rigore dubbio. Difficile trarre qualche segnale in più dai 90 minuti di Minsk, in cui i granata hanno fatto il loro dovere, giocando una partita seria ma tutt’altro che indimenticabile. Del resto, non ce ne sarebbe stato bisogno.

Come da promessa prepartita, Mazzarri mette in campo il miglior Torino possibile, rischiando Zaza al fianco di Belotti nonostante la diffida dell’ex Juve. L’esperimento è Meité centrale davanti alla difesa, con Rincon e Lukic ai fianchi. I granata non partono bene, lasciando troppo campo ai bielorussi. La traversa salva Sirigu dopo soli quattro minuti, destro di Ebong che scavalca il portiere ma non il legno. I ritmi del match sono inevitabilmente balneari, lo Shakhtyor prova ancora a spaventare i granata con un bel sinistro di Balanovich ma il vantaggio dell’andata è tale da lasciare tranquillo il Toro. I movimenti di Zaza e Belotti a tagliare alle spalle della difesa bielorussa sono una possibile chiave della contesa ma la mira dei due attaccanti non è particolarmente ispirata e il primo tempo scorre placido verso la fine sullo 0-0. Nella ripresa si vede qualcosa in più da parte del Torino, con Belotti che consegna a De Silvestri il pallone del possibile vantaggio: destro troppo su Klimovich da parte del terzino. Mazzarri, che mette in soffitta a inizio ripresa il test Meité, riportandolo mezz’ala, sfrutta l’occasione per dare minuti a Ola Aina – staffetta con Ansaldi – e gettare nella mischia anche il giovane Millico. E’ però Zaza a rendersi protagonista, scappando in allungo sulla destra, aggirando Szoke in area con un bel colpo di tacco per poi battere Klimovich con un mancino rasoterra. La vittoria granata sembra già in tasca ma il neoentrato Yanush fa di tutto per ottenere un penalty su un’uscita bassa di Sirigu. L’arbitro lo premia, il numero 10 trasforma con una botta centrale. Tutti contenti, buon Ferragosto.

SHAKHTYOR SOLISGORK-TORINO 1-1 (0-0)

Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich; Matverichik, Khadarkevich, Rybak (22′ st Burko), Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich (39′ st Bodul); Bakaj (32′ st Yanush). A disposizione: Chesnovskiy, Visnakovs, Lambulic, Khvachinski. All. Tashuev.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi (38′ st Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi (19′ st Aina), Lukic; Zaza, Belotti (33′ st Millico). A disposizione: Rosati, Djidji, Baselli, Berenguer. All. Mazzarri.

Arbitro: Petrescu (Romania).

Marcatori: 35′ st Zaza, 46′ st rig. Yanush.

Note: Ammoniti Ansaldi e Millico.