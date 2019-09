ROMA – La Roma inizia bene l’avventura in Europa League: spazza via (4-0 ) l’Istanbul Basaksehir e vola già in testa al proprio girone assieme agli austriaci del Wolfsberger che, a sorpresa, sono passati con identico punteggio (0-4) a Moenchengladbach contro il Borussia. E’ stata una Roma dai due volti: lenta e con poche idee nel primo tempo, devastante nella ripresa contro un avversario che, appena si è scoperto, ha messo in mostra i propri limiti. Tra tutti merita una sottolineatura Zaniolo, autore di un gol e due assist, che appare sempre più maturo e consapevole dei propri mezzi.

Fonseca dà fiducia a Diawara e Pastore

Per l’occasione Fonseca ha deciso di attuare un turnover stile Di Francesco, ovvero attuando la ‘regola del 5’: fuori Florenzi, Mancini, Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan, dentro Spinazzola, Jesus, Diawara, Zaniolo e Pastore. Quindi ha confermato la catena di sinistra formata da Kolarov e Kluivert. Sul fronte opposto Buruk, costretto a fare a meno dell’esperienza di Skrtel, Inler e Robinho, ha deciso di rivedere la difesa affidandosi a Ponck e Tekdemir piuttosto che a Epureanu e Behich, ha inserito Kahveci a centrocampo e Arda Turan in attacco e ha preferito Gulbrandsen a Crivelli nel ruolo di centravanti.

Un’autorete spiana la strada alla Roma

La Roma ha illuso tutti con una partenza a razzo in cui per due volte ha liberato al tiro prima Zaniolo e poi Pastore che hanno impegnato centralmente Gunok. Poi, a poco a poco, vuoi per la bravura del Basaksehir ad abbassare i ritmi, vuoi anche per la timidezza di Diawara e Pastore nel prendere per mano la squadra, gli uomini di Fonseca hanno faticato a trovare le trame idonee per mettere in difficoltà gli avversari. Non a caso per sbloccare il risultato c’è voluto un pizzico di fortuna: poco dopo un estemporaneo sinistro in girata di Pastore, la Roma è passata (42′) grazie a Spinazzola che, lanciato in area da Dzeko, ha centrato alla cieca (non c’erano compagni in mezzo) trovando la complice e goffa deviazione con il fianco nella propria porta di Junior Caiçara.

L’esultanza di Zaniolo dopo il gol

Zaniolo ispira, Dzeko raddoppia

Il gol ha cambiato completamente la partita: il Basaksehir si è alzato alla ricerca del pareggio e ha offerto il fianco alla Roma che, rinfrancata, ha messo in mostra tutta la sua qualità offensiva. I giallorossi hanno fallito due ottime occasioni con Dzeko, a tu per tu con Gunok, e poi hanno mancato il raddoppio con Zaniolo che, in scivolata su un cross di Kolarov non ha trovato lo specchio, costringendo Dzeko, in fuorigioco, a intervenire di testa per deviare il pallone in rete. Il giovane talento di Massa si è però fatto perdonare alla grande pochi istanti dopo (57′): è scattato alla perfezione su un lancio di Cristante, ha saltato in area con un dribbling secco Topal e, sull’uscita del portiere, ha servito a Dzeko il più comodo dei palloni per segnare il 90° gol in maglia giallorossa.

Zaniolo cala il tris, poker di Kluivert

Il Basaksehir ha alzato bandiera bianca e la Roma ha dilagato: al 70′ Dzeko ha restituito il favore al compagno smarcando in area sulla destra Zaniolo che piegato le mani a Gunok con un forte sinistro sul palo più lontano. Fonseca ha capito l’antifona e, pensando al Bologna, ha tolto dal campo Cristante e Dzeko dando a Kalinic l’opportunità di esordire in giallorosso. L’ex attaccante di fiorentina e Milan ha avuto un’occasione d’oro per andare subito a bersaglio ma, lanciato a tu per tu col portiere per due volte si è fatto respingere sulla conclusione. L’appuntamento con il poker, però, è stato rimandato solo di pochi istanti: a firmarlo ha pensato, in pieno recupero, Kluivert che, lanciato in area da Zaniolo, ha infilato l’angolo con un preciso sinistro rasoterra.

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR 4-0 (1-0)

Roma (4-2-3-1): Lopez, Kolarov, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Cristante (27′ st Veretout), Pastore (18′ st Pellegrini), Zaniolo, Dzeko (29′ st Kalinic), Kluivert. (83 Mirante, 23 Mancini, 24 Florenzi, 77 Mkhitaryan). All. Fonseca.

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok, Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy, Kahveci, Topal, Aleksic (24′ st Azubuike), Visca, Gulbrandsen (32′ st Demba Ba), Turan (18′ st Crivelli). (1 Babacan, 6 Epureanu, 23 Behic, 33 Ucar). All. Buruk.

Arbitro: Fernadez (Spa).

Reti: nel pt 42′ autogol Caicara, nel st 13′ Dzeko, 26′ Zaniolo, 48′ Kluivert.

Angoli: 2-3 per il Basaksehir.

Recupero: 1′ e 3′.

Ammoniti: Juan Jesus e Veretout per gioco falloso.





