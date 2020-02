Martial tiene a galla lo United, colpo Arsenal

– L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League regala le prime sorprese: il Manchester United non va oltre l’1-1 sul campo del Brugge, l’Ajax cade contro il Getafe e il Siviglia è costretto all’1-1 dal Cluj. Sorridono le altre inglesi: l’Arsenal vince 1-0 in trasferta con l’Olympiacos, il Wolverhampton dilaga contro l’Espanyol: 4-0. Poker anche per l’Eintracht Francoforte, che travolge 4-1 in casa il Salisburgo ormai orfano di Haaland.

Finiscono tutte 1-1 le gare tra Cluj e Siviglia (Deac su rigore e pari spagnolo di En Nesyri), quella tra Copenaghen e Celtic (vantaggio di Edouard e pareggio di N’Doye per i padroni di casa), quella tra Alkmaar e LASK (ospiti avanti con Raguz e pari di Koopmeiners su rigore) e soprattutto quella tra Brugge e Manchester United con Martial che risponde a Dennis, tendendo così a galla gli inglesi che hanno rischiato grosso. Restando in Premier, colpo grosso fuori casa per l’Arsenal che vince 1-0 sul campo dell’Olympiacos grazie a Lacazette al minuto 81. Netto 4-0 del Wolverhampton sull’Espanyol: grande protagonista è Jota, autore di una tripletta. L’altro gol porta la firma di Neves.

Il Getafe stende l’Ajax, Shakhtar ok

Positivo l’esordio nei sedicesimi anche per il Getafe che vince 2-0 contro l’Ajax, retrocessa dalla Champions League. Nel primo tempo segna Deyverson, in pieno recupero raddoppia Kenedy mettendo così in una più che scomoda situazione gli olandesi. La sfida tra altre due retrocesse dalla Champions, Shakhtar-Benfica, la vincono gli ucraini per 2-1: in gol ci vanno Patrick e Kovalenko per i padroni di casa, in mezzo il rigore di Pizzi. Bene anche lo Sporting che regola per 3-1 il Basaksehir grazie ai gol di Coates, Sporar e Vietto, mentre un penalty realizzato da Visca tiene ancora in corsa i turchi. Ottimo successo esterno del Basilea sul campo dell’APOEL (0-3): decidono Petretta, Stocker e Arthur.

Eintracht, che poker. Grande rimonta Rangers

L’Eintracht Francoforte batte 4-1 il Salisburgo e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Protagonista di serata è stato Kamada, autore di una tripletta; in rete poi Kostic e Hwang Hee-Chan su rigore per gli austriaci. A parte il Francoforte, le altre tedesche in gara vincono “solo” per 2-1. Il Leverkusen ha la meglio sul Porto: in gol Alario, Havertz su rigore e Luis Diaz per i portoghesi. Medesimo punteggio anche per il Wolfsburg sul Malmo: Thelin porta avanti gli svedesi, poi arriva la reazione dei tedeschi che vincono grazie a Brekalo e a un autogol dello stesso Thelin. Impresa infine per i Rangers che, sotto di due gol, ribaltano il Braga e portano a casa un prezioso 3-2: Fransergio e Ruiz illudono i portoghesi, poi a 23′ dalla fine comincia la rimonta con Hagi, quindi segnano Aribo e ancora Hagi.