L’Inter debutta con una vittoria in trasferta per 2-0 in Europa League, nei sedicesimi di finale, in terra bulgara, a Razgrad, contro il Ludogorets. A decidere il match una rete di Eriksen, la prima con la maglia nerazzurra al 71′, e una di Lukaku al 94′ su calcio di rigore. Partita complicata per la squadra di Conte che ha comunque tenuto sempre il pallino del gioco per trovare la via del gol solo dopo l’ingresso di Lukaku e con una prodezza del danese ex Tottenham e con un penalty trasformato dall’attaccante belga. Conte in avvio sceglie Ranocchia in difesa al fianco di Godin con Moses e D’Ambrosio esterni, Eriksen in campo dal primo minuto a supporto di Lautaro e Sanchez

Fonte