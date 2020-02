Una squadra composta in maggioranza da giocatori italiani. Se saranno confermate le indiscrezioni della vigilia, per la prima volta dopo tanto tempo, questa sera (ore 21) contro il Ludogorets l’Inter potrebbe scendere in campo con sei calciatori italiani su undici: Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Barella, Biraghi. Un’assoluta eccezione per i nerazzurri, che la vocazione internazionale l’hanno nel nome e nello statuto. E che da tempo sono fra le squadre italiane con più stranieri nell’undici titolare.

Paura coronavirus, il Ludogorets a Milano: giocatori con disinfettante e mascherina

L’Inter e i giocatori stranieri

Nella squadra del Triplete la grandissima maggioranza dei giocatori erano stranieri, e la tendenza da allora non è mai stata invertita fino all’arrivo di Beppe Marotta e Antonio Conte, entrambi convinti che una squadra vincente di Serie A si costruisca a partire da uno “zoccolo italiano” in spogliatoio. Nell’aprile 2016, nella gara in casa contro l’Udinese, l’Inter non schierò nemmeno un italiano fra i titolari. Lo stesso fecero i bianconeri friulani, e quella fu così la prima partita della storia del campionato con soli stranieri in campo dal primo minuto. Per trovare un’Inter a maggioranza Italiana bisogna tornare indietro al 2017, quando a determinare la maggioranza tricolore fu Eder, brasiliano naturalizzato italiano due anni prima. Per trovare sei italiani di nascita nell’undici titolare interista è necessario risalire addirittura al 2003, quando in panchina sedeva l’argentino Hector Cuper.

Turnover e mascherine

Sono due i temi forti di questo ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League fra Inter e Ludogorets, dopo la vittoria per 2-0 dei nerazzurri all’andata a Razgrad. Anzitutto, il turnover che Conte ha deciso di fare in vista di Juventus-Inter, prossima partita di campionato: oltre all’atteso rientro di Handanovic fra i pali, l’allenatore potrebbe cambiare fra le due gare sette o otto titolari. Il secondo aspetto notevole del match è l’isolamento dovuto al Coronavirus. La partita si giocherà infatti a porte chiuse per evitare l’espandersi del contagio. Particolarmente spaventati sono apparsi i giocatori del club bulgaro, atterrati all’aeroporto di Malpensa con mascherine professionali, guanti da chirurgo e disinfettanti gel a portata di mano. La squadra, con medico epidemiologo al seguito, ha evitato ogni contatto con la popolazione residente a Milano anche in hotel e nei trasferimenti in città.







