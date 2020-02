L’Europa League non è il primo obiettivo stagionale per l’Inter e soprattutto per il suo allenatore. Ma conta, anche più di quanto lo stesso Conte voglia ammettere. La vittoria di Razgrad, che i nerazzurri hanno conquistato nella ripresa dopo un primo tempo giocato come fosse un’amichevole, porta ai nerazzurri almeno due buone notizie. La prima, prevedibile: Eriksen è davvero il giocatore per cui valeva la pena investire tutte le energie e i soldi che sono stati necessari a portarlo a Milano. La seconda, meno banale: l’Inter funziona anche se rinuncia al 3-5-2, che a inizio stagione ha stupito l’intera Serie A, ma che da qualche tempo si è rivelato troppo prevedibile.

Il primo gol di Eriksen





Il campione danese, che fino a fine primo tempo ha passeggiato come quasi tutti i suoi compagni (nei primi 45′ ha brillato solo Godin), ha sbloccato la partita di Razgrad con un gol dei suoi: sponda cercata con Lukaku (suo il 2-0 su rigore), poi una botta imprendibile per il povero portiere Iliev. Eriksen ha esultato come se avesse segnato in una finale, ha preso sicurezza e si è poi imposto nel finale come vero cervello offensivo della squadra. “Abbiamo fiducia in lui”, aveva detto Conte alla vigilia. E faceva bene: il danese è davvero l’uomo che può fare la differenza. Soprattutto se gioca con un modulo adatto alle sue caratteristiche.

Prove di difesa a quattro

Dopo il primo gol, Conte ha osato. Contro il Napoli in Coppa Italia aveva azzardato negli ultimi minuti il tridente in attacco. L’andata dei sedicesimi di Europa League a Razgrad è stata l’occasione per schierare la difesa a quattro, con davanti Borja Valero a fare girar palla, Vecino e Barella (entrato al posto di Moses) esterni, ed Eriksen dietro alle due punte. “Studiamo soluzioni da provare in corso di partita”, ha detto Conte a gara finita. E che soluzioni. Il Ludogorets, per ammissione del suo allenatore, negli ultimi 20 minuti non ci ha capito più niente. Nei precedenti 70′, pur senza riuscire a fare un tiro in porta, la squadra bulgara aveva gestito la partita.

Due settimane cruciali

Domenica l’Inter terza in campionato, forse senza Handanovic, dovrà affrontare in casa la Sampdoria della vecchia volpe Ranieri. Giovedì 27 riceverà in casa il Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, poi domenica 1 marzo andrà allo Stadium per il big match contro la Juve. Ultimo scoglio: la seconda gara delle semifinali di Coppa Italia al San Paolo, per ribaltare la sconfitta del Meazza con il Napoli. Un tour de force in cui i nerazzurri si giocano molto della stagione. Per il morale della squadra la vittoria di Razgrad, arrivata dopo due sconfitte pesanti, può essere preziosa.







