Scartata l’ipotesi della gara a porte chiuse

– A.A.A. cercasi campo per Basilea-Eintracht Francoforte. La gara di ritorno di Europa League, prevista il 19 marzo, infatti, non si potrà giocare in Svizzera. Lo ha deciso il Dipartimento di giustizia e della sicurezza elvetico “al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”. Giovedì è in programma la sfida d’andata a Francoforte.

Il Basilea inizialmente sperava di giocare a porte chiude ma l’ipotesi è stata scartata. In un comunicato la polizia della città ha spiegato che “l’esperienza ha dimostrato che anche con una partita a porte chiuse si può presumere che diverse centinaia di tifosi ospiti viaggino a Basilea e si radunino davanti allo stadio durante la partita. In questo caso l’intenzione associata al divieto di eventi con oltre un migliaio di persone sarebbe compromessa. Inoltre, i medici svizzeri stanno cercando di aumentare la capienza degli ospedali e non potrebbero garantire l’attrezzatura necessaria per un dispiegamento così ampio”. Ora il club elvetico avrà pochi giorni per trovare, eventualmente, una sede limitrofa (Austria?) o chiedere alla Uefa di rinviare il match a data da destinarsi.