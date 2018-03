– Al Milan non basta una bella prova d’orgoglio per proseguire l’avventura in Europa League. Costretti a risalire il pesante 0-2 dell’andata, i rossoneri hanno sognato per un attimo dopo il gol del momentaneo vantaggio realizzato al 35′ da Calhanoglu ma si sono visti frenare dalla cinquina arbitrale che ha regalato all’Arsenal il rigore dell’1-1 che, di fatto, ha cambiato la storia della partita e ha chiuso definitivamente ogni speranza. Al di là del rammarico per l’episodio negativo, Gattuso può comunque ritenersi soddisfatto. Non voleva che i suoi giudicassero la trasferta di Londra una scampagnata e la squadra ha risposto presente, dimostrando di essere in crescita sotto il profilo della personalità e dell’autostima.

GATTUSO VARA IL 4-4-2 – Dopo aver visto la squadra in difficoltà a centrocampo all’andata, Gattuso ha deciso di cambiare, varando il 4-4-2. Ha messo una vera punta, Silva, accanto a Cutrone e ha chieso a Suso e Calhanoglu il sacrificio di arretrare il raggio d’azione. In mediana ha sacrificato Bonaventura preferendo Montolivo alla regia di Biglia. Wenger ha replicato con un altro accorgimento tattico: ha varato il 4-2-3-1, alzato Wilshere dietro a Welbeck con Mkhitaryan e Ozil più larghi. In più ha restituito la maglia da titolari in difesa sulle corsie a Bellerin e Monreal.

CALHANOGLU FA SOGNARE IL MILAN – Il Milan ha avuto subito, dopo appena 40″, la palla per segnare ma l’ha sciupata proprio con Silva che ha calciato sull’esterno della rete da favorevole posizione un ottimo suggerimento dalla destra di Borini. L’Arsenal, malgrado l’infortunio occorso dopo appena 11′ a Koscielny, rimpiazzato da Chambers, non si è spaventato, ha iniziato a macinare gioco e ha costretto i rossoneri a tenere il baricentro basso. Precisi nella manovra, i gunners, però, hanno faticato a rendersi pericolosi chiamando in causa Donnarumma solo con un sinistro sul primo palo di Welbeck. Il Milan ha ripreso coraggio dopo la mezz’ora e al 35′ è stato premiato: Rodriguez ha servito Calhanoglu che con uno strepitoso esterno destro a giro da 28 mt ha infilato il pallone nell’angolo alla sinistra di Ospina.

RIGORE REGALATO ALL’ARSENAL, WELBECK RINGRAZIA – Neppure il tempo di esultare che i rossoneri si sono visti frenare dalla terna arbitrale. Lo svedese Eriksson, indotto all’errore dall’assistente di porta, il signor Stefan Johannesson, ha decretato un rigore per l’Arsenal giudicando punibile un lievissimo tocco sul braccio di Rodriguez a Welbeck che è caduto a terra fulminato, tra l’altro anche a scoppio ritardato. Sul dischetto è andato lo stesso centravanti biancorosso che ha spiazzato Donnarumma.

SUSO E CUTRONE SFIORANO L’1-2 – Il Milan si è innervosito. E a contribuire a peggiorare la situazione è stato anche un tocco di braccio ravvicinato di Chambers su un sinistro in girata in area di Silva. Stavolta l’arbitro ha visto bene ma i rossoneri si sono sentiti defraudati e hanno perso le misure in campo. Bene gli è andata che Mkhitaryan (2), Wilshere, Ramsey e Mustafi non ne abbiano approfittato, a cavallo tra i due tempi, per raddoppiare immediatamente. I passati pericoli hanno rinfrancato i rossoneri che hanno ripreso coraggio e solo per un soffio non sono stati premiati: Suso, con un sinistro dal limite, e poi Cutrone, con una mezza girata, hanno mancato di un nulla la porta biancorossa. Nel mezzo c’è stato un episodio simile al rigore concesso all’Arsenal (un lieve contatto tra Monreal e Silva) sul quale l’arbitro, a ragione, ha preferito sorvolare usando, però, un metro diverso rispetto a quello usato in precedenza.

PAPERA DI DONNARUMMA, XHAKA E WELBECK CHIUDONO I CONTI – Gattuso ha tentato il tutto per tutto inserendo Kalinic al posto di Cutrone ma il croato lo ha tradito mancando l’ultima buona occasione per l’1-2: su un traversone di Borini ha girato debolmente di testa il pallone verso la rete consentendo a Ospina una facile parata. L’Arsenal ha tirato un sospiro di sollievo e, nel finale, si è andato a prendere la vittoria. Ad aiutarlo ha pensato Donnarumma che si è goffamente deviato nella propria porta un sinistro non irresistibile da 28 mt di Xhaka. Il Milan ha mancato il 2-2 con Silva e all’86’ ha subito anche l’immeritato 3-1, realizzato di testa da Wilshere, lesto a riprendere una corta respinta di Donnarumma su un precedente colpo di testa di Ramsey. Il Milan così lascia l’Europa. Adesso dovrà pensare a riconquistarla immediatamente attraverso il campionato o la Coppa Italia.

ARSENAL-MILAN 3-1 (1-1)

Arsenal (4-2-3-1): Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny sv (11’pt Chambers), Monreal, Ozil (34’st Kolasinac sv), Ramsey, Xhaka, Mkhitaryan (24’st Elneny), Wilshere, Welbeck. (33 Cech, 30 Maitland-Niles, 17 Iwobi, 62 Nketiah). All.: Wenger.

Milan (4-4-2): G.Donnarumma, Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessie (34’st Locatelli sv), Montolivo, Calhanoglu (25’st Bonaventura), Cutrone (23’st Kalinic), André Silva. (30 Storari, 17 Zapata, 22 Musacchio, 21 Biglia). All.: Gattuso.

Reti: nel pt 35′ Calhanoglu, 39′ Welbeck (rigore; nel st 26′ Xhaka, 41′ Welbeck.

Arbitro: Eriksson (Svezia) 4,5.

Angoli: 6-4 per il Milan.

Recupero: 2′ e 2′.

Ammoniti: Rodriguez, Borini, Monreal per gioco falloso; Donnarumma, Romagnoli, Suso per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 60mila.