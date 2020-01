– Il grande tour dell’Olimpia Milano parte da Istanbul. La formazione di coach Ettore Messina inizia un cammino di cinque trasferte consecutive tra Euroleague e campionato, si comincia in casa dell’Efes, una delle corazzate del massimo torneo continentale (sfida in programma martedì 14 gennaio alle ore 18.30 italiane). La squadra, dopo essersi allenata nella mattinata di lunedì al Mediolanum Forum, è partita per Istanbul, dove proverà a frenare l’estro di Shane Larkin, stella assoluta dell’Efes con i suoi 20.5 punti di media a partita. Milano arriverà senza Jeff Brooks – stiramento del bicipite femorale della coscia destra, sarà rivalutato tra una decina di giorni – e Riccardo Moraschini: infortunio grave per l’ex Brindisi, che ha subito uno stiramento del gemello mediale della gamba sinistra e sarà nuovamente esaminato soltanto tra qualche settimana. Messina sa di essere alle prese con un avversario difficile: “Giochiamo su un campo ostico, contro una squadra che gioca una pallacanestro bellissima e ha grande equilibrio tra gioco esterno e interno. Sono in grande condizione di salute, il nostro obiettivo è continuare a migliorare, prestando grande attenzione alla transizione difensiva contro il loro pick and roll. Vogliamo arrivare il più possibile a contatto nell’ultimo quarto per potercela giocare, purtroppo saremo senza Moraschini, che aveva dimostrato eccellenti progressi e ci avrebbe aiutato, e Brooks, una parte importante della nostra squadra”.

