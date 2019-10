L’Olimpia aggiusta la mira e con un secondo tempo da 55 punti, passa 81-78 sul campo dell’Alba Berlino. Nonostante le assenze di Mack e Brooks, nonostante l’inserimento di Gudaitis e Nedovic sia ancora in fase di costruzione, Milano porta a casa un’altra preziosa vittoria in trasferta. Eppure l’Olimpia era partita fortissimo (7-0), brava a non concedere l’area ai tedeschi costretti a rifugiarsi nel tiro da tre punti. La zona milanese però apre il fianco ai rimbalzi in attacco (8 nei primi 10′) dell’Alba che, con un po’ di fortuna, ottiene secondi tiri (11-14 al 7′), pescando risorse insperate dalla panchina (Mattiseck, Schneider ed Hermannsson), con Rodriguez che tiene Milano in scia: 17-18 alla prima pausa.

L’Alba prova allungare e Ax non trova la via del canestro per 6 minuti, con la coppia Gudaitis-Tarczewski non efficace come contro il Fenerbahce. Errori su errori, ma i tedeschi non ne approfittano e nonostante i soli 9 punti segnati nel quarto, Milano è ampiamente in partita sul 26-33 con cui si va al riposo.

Segna subito Nnoko, servito dietro la schiena da Sikma, per il massimo vantaggio Alba (26-35), ma ecco scoccare la scintilla nell’attacco milanese, meno palleggi e più passaggi, per costringere la difesa a fare nuove scelte, e comincia un vero e proprio bombardamento, aperto da Roll e Scola, con Milano che mette la testa avanti (44-43), e chiuso in successione da Cinciarini, Micov e Nedovic, con l’Olimpia che mette 27 punti nel quarto e inizia l’ultimo quarto avanti 53-50.

Nedovic (12 con 4/7 da fuori) ci ha preso gusto, ne mette altre 3 da oltre l’arco e la partita è nelle mani dei biancorossi (67-59). Aito si aggrappa alla coppia formata da Giedraitis (18 con 4/7 da 3) e Siva (20 con 9/9 dalla lunetta), Micov tiene l’Alba a distanza di sicurezza a poco più di un minuto dalla fine (73-67). Sembra finita, ma Giffey segna a 18 secondi il meno 2 (75-73), il “Chacho” dalla lunetta non trema (79-75) e nonostante Hermannsson provi un ultimo tentativo disperato, Milano può festeggiare la quarta vittoria consecutive di questa Eurolega, con Rodriguez che chiude definitivamente la partita sul 81-78.

Prossimo appuntamento venerdi alle 20 al Forum di Assago, per la sfida con il Barcellona: l’Olimpia di coach Ettore Messina vuole continuare a sognare.