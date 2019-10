BADALONA – La Germani Brescia tiene per 30′ al Palau Olimpic, poi la Joventut Badalona prende il largo, sfruttando lo slancio del parziale iniziato dopo l’intervallo lungo. La seconda giornata di regular season di Eurocup non sorride alla Leonessa, che cade 81-68 in terra spagnola. Si tratta del primo passo falso continentale per i ragazzi di coach Esposito, che hanno sofferto terribilmente la difesa di Badalona e non hanno trovato un antidoto per Prepelic, autore di 24 punti nonostante una pessima serata dall’arco. La regia illuminata di Zisis (13 punti e 5 assist per l’ex Treviso e Siena) ha fatto il resto, altri due uomini in doppia cifra per la Joventut: l’ex Milano Omic (12 e 9 rimbalzi) e Harangody (11). Brescia paga il 4/21 complessivo al tiro pesante e le 18 palle perse a fronte di soli 13 assist. Abass (15) e Vitali (13) gli unici in doppia cifra.

