Storica qualificazione della Finlandia

– Fanno festa Finlandia e Svezia. La nazionale del ct Kanerva batte il Liechtenstein e centra la prima storica qualificazione a una fase finale degli Europei, mentre i gialloblu si aggiudicano il big match in Romania e blindano il secondo posto nel girone F, alle spalle della Spagna. Nel gruppo D tutto rimandato all’ultima giornata, quando sarà decisivo lo scontro diretto di Dublino tra Irlanda e Danimarca, con la Svizzera che invece ha un piede e mezzo a Euro 2020 in quanto attesa della sfida con il fanalino di coda Gibilterra.

Nel girone dell’Italia esulta anche la Finlandia, che dopo gli azzurri è l’altra squadra a staccare il pass per la rassegna continentale. Decisivo il successo per 3-0 sul Liechtenstein nel match di Tampere. I nordici ottengono così la matematica certezza del secondo posto nel gruppo J con una giornata di anticipo. A sbloccare il risultato ci pensa Tuominen al 21′ con un preciso destro da centro area, mentre nella ripresa è la doppietta del bomber Pukki, in gol al 64′ su rigore e al 70′ con una potente conclusione ravvicinata, a chiudere i conti. La Finlandia sale a quota 18 punti e diventa irraggiungibile per le inseguitrici. Si è svegliata tardi, invece, la Grecia che passa 1-0 in casa dell’Armenia, in virtù della rete messa a segno al 34′ da Limnios.

Classifica gruppo J: Italia 27, Finlandia 18, Grecia 11, Armenia e Bosnia 10, Liechtenstein 2.



La Svezia vola a Euro 2020, Spagna a valanga



Al gruppo delle qualificate si aggiunge anche la Svezia, che si aggiudica lo scontro diretto contro la Romania. Gli scandinavi passano a Bucarest 2-0, mettendo in cassaforte il risultato già nel primo tempo. Al 18′ Borg firma il vantaggio svedese di testa su cross di Forsberg e al 34′ raddoppia l’ex Palermo Quaison. Da segnalare come l’arbitro italiano Daniele Orsato abbia interrotto per qualche minuto il gioco nel secondo tempo a causa di ululati razzisti rivolti dal pubblico di casa all’attaccante svedese Isak. Il successo della Svezia vanifica la larga affermazione della Norvegia che nel pomeriggio aveva calato il poker contro le Far Oer con le reti di Reginiussen, Fossum e la doppietta di Soerloth. La Spagna, invece, blinda il primato grazie al successo per 7-0 ai danni di Malta. Le furie rosse sbloccano il match al 23′ con la stoccata sotto porta di Morata, servito dalla sponda di Gerard Moreno, e firmano il 2-0 al 41′ con un preciso mancino di Cazorla. Nella ripresa, poi, gli iberici dilagano: nello spazio di appena otto minuti, tra il 62′ al 69′, vanno a segno Pau Torres, Sarabia e Olmo. A fissare il punteggio sul 7-0 sono Gerard Moreno e Jesus Navas.

Classifica gruppo F: Spagna 23, Svezia 18, Romania e Norvegia 14, Far Oer e Malta 3.



Danimarca in scioltezza, fatica la Svizzera

La Svizzera soffre, ma piega la Georgia 1-0 e vede la qualificazione. Il colpo di testa vincente di Itten al 77′ consente agli elvetici di salire al secondo posto nel girone D, a -1 dalla Danimarca che travolge 6-0 Gibilterra con le reti Skov e Gytkjær nel primo tempo, oltre ai sigilli di Braithwaite, ancora di Skov e della doppietta di Eriksen nella ripresa. Il calendario dell’ultima giornata si rivela un prezioso alleato degli uomini di Petkovic, attesi dalla più che abbordabile sfida contro Gibilterra, mentre gli scandinavi saranno impegnati nel decisivo scontro diretto con l’Irlanda, obbligata a vincere.

Classifica gruppo D: Danimarca 15, Svizzera 14, Irlanda 12, Georgia 8, Gibilterra 0.