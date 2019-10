Norvegia riacciuffa Spagna, vincono Svezia e Romania

– Nella serata in cui Sergio Ramos scrive un’altra pagina di storia del calcio spagnolo le Furie Rosse vedono svanire in pieno recupero il Settebello vincente e quindi il pass per gli Europei 2020 con tre gare di anticipo. In campo dal primo minuto ad Oslo contro la Norvegia, il difensore del Real Madrid timbra la presenza numero 168 con la sua nazionale stabilendo un nuovo record: Ramos si lascia alle spalle l’ex compagno di squadra al Real Iker Casillas, con cui condivideva il primato a quota 167 presenze. Però il rigore trasformato da King al 94′ costringe la Spagna ad attendere ancora per avere la matematica certezza. Oltre agli azzurri di Roberto Mancini ad uscire con il sorriso – ovvero con il bottino pieno – dalle gare odierne valide per la settima giornata delle qualificazioni sono invece Romania e Svezia (nello stesso gruppo delle Furie Rosse) e Danimarca.

Quando la Spagna sembrava aver messo in cassaforte la qualificazione nel gruppo F, ecco che il colpo di coda della Norvegia tiene aperti i giochi. Le Furie Rosse – con undici calciatori di 11 squadre diverse, cosa mai accaduta prima – riescono a sbloccare la gara al 2′ della ripresa con un gran destro dal limite di Saul Niguez che si infila nell’angolino basso, però a tempo scaduto Kepa commette fallo su Elabdellaoui e King dagli undici metri sigla il pari. La Spagna resta comunque prima a quota 19 punti, a +5 sulla Svezia che resta al secondo posto grazie al 4-0 in casa di Malta. L’undici di Jan Andersson passa a Ta’Qali dopo 11 minuti con Danielson, bravo a trovare la deviazione vincente sull’angolo battuto da Bengtsson. Nella ripresa, al 13′, il raddoppio di Larsson dal dischetto, dopo un fallo di Mbong su Granqvist, poi il tris (21′) con l’autorete di Agius prima di un altro rigore (26′) trasformato da Larsson. Successo esterno anche per la Romania che passa 3-0 a Torshavn sulle Far Oer. L’ex attaccante di Inter e Palermo Puscas, Mitrita e Keseru firmano nel secondo tempo il tris che porta i rumeni a quota 13.

Danimarca piega Svizzera e aggancia Irlanda in vetta

Preziosa vittoria per la Danimarca a Copenhagen: a decidere la sfida con la Svizzera, a cinque minuti dal 90′, è Yussuf Poulsen che sull’invenzione di Eriksen sfrutta un buco centrale per presentarsi davanti a Sommer e battere a rete. Finisce così 1-0 per la Danimarca, che agguanta al primo posto nel girone D a quota 12 l’Irlanda di McCarthy, stoppata sullo 0-0 a Tblisi dalla Georgia, mentre gli elvetici restano a quattro lunghezze di distanza.

Poker Bosnia alla Finlandia, Pjanic fa doppietta

Nel Girone J di qualificazione, lo stesso dell’Italia, la Bosnia-Erzegovina ha travolto la Finlandia (4-1) nella partita disputata sul terreno del Bilino Polje a Zenica. Protagonista del match lo juventino Miralem Pjanic, autore di una doppietta: la squadra di Robert Prosinecki ha aperto le marcature con Hajrovic dopo 29′, Pjanic ha raddoppiato al 37′ su rigore e triplicato al 13′ della ripresa. Hodzic ha calato il poker al 28′ del secondo tempo e Pohjanpalo ha firmato il gol della bandiera (34′) per gli ospiti guidati da Markku Kanerva. Finlandia che rimane ferma a 12 punti, mentre in classifica la Bosnia sale a 10 punti, gli stessi dell’Armenia, che assapora il colpo in casa del Liechtenstein, venendo però ripresa a venti minuti dal termine. Sul terreno del Rheinpark Stadion a Vaduz i gol sono stati realizzati da Barseghyan per gli ospiti al 19′ del primo tempo, pari dei padroni di casa al 27′ della ripresa con Yanik Frick, figlio di Mario, con un passato anche in Italia.