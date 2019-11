Ride l’Inghilterra, qualificazione col brivido per la Repubblica Ceca

– Salgono a 10 le qualificate a Euro 2020. Dopo le gare di giovedì sera hanno staccato il biglietto anche Turchia, Francia, Inghilterra e Repubblica Ceca. Con Demiral, Calhanoglu e Under in campo dal 1′, la Turchia ha resistito (0-0) all’Islanda ottenendo il punto che le serviva per approdare alla fase finale. In questo modo ha fatto un favore anche alla Francia che si è qualificata ancor prima di scendere in campo contro la Moldova, poi battuta 2-1 in rimonta grazie a Varane a Giroud su rigore che hanno replicato all’iniziale vantaggio ospite firmato Rata. L’Islanda ora proverà ad arrivare a Euro 2020 dalla porta di servizio dei playoff dove ha buone chance di essere la testa di serie del Gruppo A.

Nel gruppo A all’Inghilterra, che festeggiava la sua partita numero 1000, sarebbe bastato un pari contro il Montenegro per la matematica qualificazione e, invece, non si è accontentata, finendo per travolgere per 7-0 gli avversari (tripletta di Kane, reti di Oxlade-Chamberlain, Rashford e Abraham e autogol di Sofranac). Il match-clou della serata è andato in scena a Plzen dove la Repubblica Ceca ha ottenuto il pass in extremis, battendo in rimonta (2-1) il Kosovo. Gara al cardiopalmo. Jankto e compagni hanno tremato quando Nuhiu di testa ha portato avanti gli ospiti al 50′. A vestire i panni di eroe ha pensato il 21enne Alex Kral, centrocampista dello Slavia Praga, appena alla seconda presenza in nazionale, che prima (71′) ha raddrizzato la sfida con un preciso destro in diagonale da fuori area e poi (79′) ha ribaltato il risultato con un preciso colpo di testa ravvicinato. Il Kosovo ha ancora la chance di centrare una storica qualificazione ma dovrà passare attraverso i playoff.

Tripletta di Ronaldo, per il Portogallo è quasi fatta

Deve rinviare invece di tre giorni la festa qualificazione per il Portogallo a cui non è bastato travolgere (6-0) la Lituania con una tripletta di un ispirato Ronaldo (rigore procurato e poi trasformato, splendido destro a giro da fuori area e tocco in diagonale da pochi passi su assist di Bernardo Silva) per chiudere i conti. Il contemporaneo 3-2 della Serbia (doppietta di Mitrovic e gol di Radonjic) sul Lussemburgo rimanda ogni discorso proprio alla trasferta che i lusitani sosterranno domenica in Lussemburgo. Con un successo non dovranno neppure preoccuparsi di come finirà Serbia-Ucraina. La Serbia, scesa in campo con Kolarov, Maksimovic, Milenkovic e Milinkovic-Savic dal 1′, dovrà molto probabilmente accontentarsi di disputare il playoff a marzo.