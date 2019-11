Bene Tonali, brillano Acerbi e Bernardeschi

– Mancini riscrive la storia azzurra. Batte (0-3) anche la Bosnia a Zenica e diventa il primo ct a ottenere la decima vittoria consecutiva sulla panchina della nazionale. Staccato Vittorio Pozzo che si era fermato a quota 9. L’Italia prosegue, così, il percorso netto nel proprio girone di qualificazioni e lunedì sera nell’ultima gara, a Palermo contro l’Armenia, potrà completare definitamente l’opera. Per diventare matematicamente una delle prime 6 teste di serie a Euro 2020 sarà sufficiente anche un pari. Ma una vittoria contro gli armeni vorrebbe dire per Mancini battere un altro primato assoluto: centrare 10 vittorie in un anno solare.

Il risultato non deve trarre in inganno. L’Italia non ha fatto una passeggiata contro una Bosnia che sullo 0-1 è andata vicina al pari e sullo 0-2 per due volte si è vista negare da Donnarumma l’occasione di riaprire la partita. Il successo in una nazione dove nessuno passava da due anni conferma il bel percorso di maturazione che sta compiendo questa squadra. E l’emblema è l’esordio da titolare di Tonali che, chiamato a non far rimpiangere Verratti, ha giocato una partita da veterano, pulita, senza sbavature, di grande personalità. Tra tutti, meritano, poi, una citazione Acerbi, sempre più affiatato accanto a Bonucci, e Bernardeschi che per lunghi tratti ha orchestrato tutte le manovre offensive azzurre.

Mancini dà fiducia a Tonali e rilancia Florenzi

Malgrado la qualificazione già acquisita, Mancini non ha affatto preso sottogamba l’impegno schierando, di fatto, la formazione tipo con la sola novità di Tonali, preferito a Zaniolo e alla prima da titolare, al posto dell’infortunato Verratti. A destra in difesa ha riproposto Florenzi malgrado nella Roma non trovi più spazio mentre in attacco ha schierato Bernardeschi e Belotti preferendoli a Chiesa e Immobile. Sul fronte opposto Prosinecki si è schierato a specchio mandando in campo dal 1′ gli ‘italiani’ Pjanic, Krunic e Dzeko.

Acerbi sblocca il risultato

La Bosnia ha provato a sorprendere subito gli azzurri con un colpo di testa di Bicakcic su calcio d’angolo e con un tiro da lontano di Dzeko ma l’Italia non si è impressionata. Ha preso possesso del centrocampo con la sua solita fitta ragnatela di passaggi e, dopo aver fatto le prove generali con Insigne e Bernardeschi, è meritatamente passata (21′) sugli sviluppi di un corner: Bernardeschi è andato via sul fondo sinistra in area e ha smarcato Barella, bravo di prima intenzione a servire Acerbi; il difensor della Lazio si è liberato con un dribbling di Bicakcic e con preciso destro rasoterra ha infilato la palla nell’angolo.

Insigne raddoppia, Donnarumma compie due prodezze

La Bosnia si è vista negare l’1-1 da Emerson, bravo a respingere un sinistro a colpo sicuro di Besic sugli sviluppi di un altro angolo, ed è stata immediatamente punita (37′): Belotti è entrato in area sulla destra e ha servito Insigne che con un colpo da biliardo, destro in girata rasoterra, ha messo la palla a fil di palo alla destra di Sehic. Gli azzurri si sono rilassati un attimo ma a salvarli ha pensato Donnarumma prodigioso a sventare due tiri ravvicinati, nel giro di 1′, di Cimirot e Kovacevic. L’Italia si è riaccesa e, prima della fine del tempo, ha sfiorato anche lo 0-3 con un sinistro in girata di Belotti.

Belotti chiude i conti, esordio per Castrovilli e Gollini

L’Italia nella ripresa è entrata in campo con la testa giusta e al 52′ ha triplicato con una bella combinazione Barella-Belotti, chiusa dal centravanti del Torino con un bel destro parabolico in girata che ha scavalcato Sehic. La partita, di fatto, è terminata qui. Anche perché la Bosnia si è rassegnata alla sconfitta. Gli unici fatti degni di nota sono stati l’infortunio all’adduttore di Pjanic, che rischia di complicare i piani a Sarri, e gli esordio, nel finale, di Castrovilli e Gollini: segnali di un gruppo che si allarga e cresce. A suon di vittorie.

BOSNIA-ITALIA 0-3 (0-2)

Bosnia (4-3-3): Sehic, Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac, Besic (16′ st Saric), Pjanic (32′ st Jajalo), Cimirot, Visca (16′ st Hodzic), Dzeko, Krunic. (1 Buric, 2 Civic, 9 Duljevic, 14 Hajradinovic, 20 Hajrovic, 15 Hotic, 17 Memisevic, 16 Mihojevic, 22 Piric). All.: Prosinecki.

Italia (4-3-3): G.Donnarumma (43′ st Gollini), Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Tonali, Bernardeschi (30′ st El Shaarawy), Belotti, Insigne (41′ st Castrovilli). (1 Sirigu, 2 Di Lorenzo, 4 Biraghi, 5 Izzo, 13 A.Romagnoli, 11 Zaniolo, 16 Mandragora, 14 Chiesa, 17 Immobile). All.: Mancini.

Arbitro: Shaerer (Svizzera).

Reti: nel pt 21′ Acerbi, 37′ Insigne; nel st 8′ Belotti.

Ammoniti: Bernardeschi, Bonucci e Kovacevic.

Angoli: 7-5 per la Bosnia.

Recupero: 1′ e 2′.

Spettatori: 18.000.