Eugenio In Via Di Gioia – "Concerto leggero"

Gli Eugenio in via di Gioia riprendono la loro attività live con pochi appuntamenti estivi, dei Concerti Leggeri, per affermare la capacità di saper interpretare un momento storico nel quale la difficoltà può essere un'opportunità. Con il primo Concerto Leggero del 4 luglio a Bologna si torna a suonare, si torna alla vita.

