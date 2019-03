In Africa portati dal cuore e dal desiderio di contribuire al sostegno e allo sviluppo di quella terra. Sono tre i volontari di una Onlus di Bergamo, Africa Tremila, che hanno perso la vita nel disastro aereo del Boeing 737 partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi che si è schiantato questa mattina in Etiopia. Sono il presidente dell’associazione Carlo Spini, la moglie Gabriella Vigiani, e il tesoriere Matteo Ravasio. I primi due abitavano ad Arezzo, il terzo, era un commercialista residente a Bergamo.

“Li ho sentiti due giorni fa, stavano ultimando i preparativi per il volo da Roma in Africa”. Matteo mi ha fatto gli auguri di compleanno e salutato come al solito, un ‘abbraccio’ come sempre era la sua ultima parola”. E’ il racconto di Gisella Inverardi, vicepresidente di Africa Tremila. “Matteo era il commercialista del gruppo, preciso, disponibile – dice affranta per quanto successo – era il tesoriere della nostra associazione”.

Aveva invece una lunga esperienza in Africa, soprattutto in Malawi, Carlo Spini, medico in pensione. “I suoi ultimi pensieri sono stati per l’Africa – dice ancora Inverardi – era orgoglioso dell’ospedale in Zimbabwe che era stato portato a termine. ‘Un faro’, lo chiamava, in un paese dilaniato dalla dittatura”. Con lui ha perso la vita anche la moglie Gabriella Vigiani, infermiera pure lei in pensione. Insieme condividevano la passione dell’Africa e seguivano in prima persona i progetti. Non solo quelli sanitari, ma ogni progetto operativo. “Erano molto contenti dei progetti che erano stati avviati”, tra questi anche la possibilità di portare in Senegal le macchine per lavorare il cuoio.

“I nostri tre volontari stavano raggiungendo la località di Juba, dove abbiamo costruito un ospedale”, spiega ancora Roberto Spagnolo, presidente onorario di Africa Tremila. “Questa mattina Andrea, il figlio del nostro presidente Carlo Spini, mi ha contattato preoccupato perché aveva appreso di uno schianto aereo in Etiopia e voleva sapere il piano di volo di mamma e papà. Purtroppo la Farnesina ci ha poi confermato che tra le vittime ci sono anche Carlo, Gabriella e Matteo. Per noi un dolore davvero molto grande, erano tre colonne portanti della nostra realtà associativa: tre cuori grandi, tre persone generose e altruiste”.

Tanto il cordoglio in città per la tragedia, espresso dal sindaco Giorgio Gori: “Sono addolorato perché, anche se questa associazione ‘Africa Tremila’ non è una grande Onlus, coinvolge tante persone della nostra città, da sempre impegnate a fare del bene. Ovviamente è grande anche il dispiacere per le altre vittime ma il cordoglio per l’associazione bergamasca, da sempre molto sostenuta da Confartigianato, ci coinvolge particolarmente”.