FECONDAZIONEa rischio in Italia. A lanciare l’allarme è la Fondazione Pma. “Il ministero della Salute richiede entro il 29 aprile ai centri i certificati di conformità. Molte strutture però non li hanno perché le Regioni gli enti di vigilanza non hanno fatto le ispezioni necessarie per rilasciarli”. A parlare è Gianni Baldini, direttore della fondazione.

Al ministero ci si è rivolti durante il congresso nazionale sulla procreazione medicalmente assistita che si svolge a Firenze. La certificazione di conformità richiesta ai centri è quella del Centro nazionale trapianti (Cnt), ed è necessaria per importare dall’estero i gameti o gli embrioni necessari a fare l’eterologa. Come noto in Italia non ci sono donatrici di ovociti e quindi la maggior parte di strutture che hanno bisogno di gameti femminili devono rivolgeri alle banche estere. L’eterologa, dicono sempre dalla fondazione “va avanti per il 95% grazie ai gameti/embrioni importati dall’estero: la mancata autorizzazione pregiudicherebbe in maniera importante la possibilità di effettuare le prestazioni, aggravando la situazione esistente, che già vede la persistenza di importanti flussi di ‘turismo procreativò (circa 10.000 sono le stime relative alle coppie, il 25% del totale dei cicli)”.

L’attività non rischierebbe il blocco se le “Regioni e gli enti preposti alla organizzazione, vigilanza e controllo avessero fatto le ispezioni – sottolinea Baldini – Una responsabilità della pubblica amministrazione non può avere conseguenze sui centri e le coppie. Sarebbe inaccettabile la sospensione dell’attività per questi centri. Ciò provocherebbe gravi danni di ordine economico per gli stessi, ma soprattutto significativi pregiudizi alla salute per le coppie che avessero nel frattempo avviato i trattamenti e che sarebbero costrette a interromperli. Facilmente immaginabili anche i contenziosi legali nei confronti dei centri e delle Autorità preposte che potrebbero scatenarsi”. Alla Fondazione Pma Italia sono iscritti 65 centri pubblici e privati dove si fa la procreazione medicalmente assistita. “Abbiamo inviato una richiesta urgente al ministero e Centro nazionale trapianti chiedendo una proroga della data del 29 aprile e un’accelerazione delle opportune attività di sollecitazione alle Regioni per chiudere gli iter autorizzativi in corso”.