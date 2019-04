Dagli amori giovanili alle “passioni comuni” con Jimi Hendrix, scopriamo tutto su Patty Pravo, una delle più grandi cantanti italiane di sempre.

Divina, immortale, fuori dal tempo. Ma quanti anni ha Patty Pravo? L’età, per lei sembrerebbe davvero l’ultimo dei problemi: «La mia età biologica è di 35 anni. Del resto ho una madre che a ottanta anni va ancora in moto», aveva dichiarato in occasione del suo sessantesimo compleanno.

E in effetti siamo di fronte ad una delle cantanti più fuori dalle righe e giovani dentro di sempre. Oggi rappresenta senza alcun dubbio una delle icone della musica leggera italiana, una donna ribelle e decisa che ha conquistato le classifiche e calcato i più grandi palchi nostrani infiammando con la sua immensa voce i cuori di tutti suoi fan.

Patty Pravo: età, altezza ed esordi

Iniziamo con l’identikit della nostra Patty Pravo: altezza 1,68, vero nome Nicoletta Strambelli, la cantante nasce a Venezia il 9 aprile 1948 da una famiglia di umili origini e trascorre la sua infanzia nella casa della nonna, a cui viene affidata sin dalla nascita.

Fin da giovane Patty si dimostra una ragazza eccentrica e amante della musica: i suoi studi sono indirizzati verso il pianoforte e la sua pare essere una vera e propria vocazione, che nel corso della sua carriera non eviterà di confermare: «Chi non scrive musiche e testi è solo un cantastorie. Io sono un’artista eho bisogno di scrivere».

Il suo nome d’arte nasce qualche anno più tardi, durante gli anni del Conservatorio. Nicoletta, infatti, studia Dantismo e pare che l’unica parte che apprezzi della Divina Commedia fosse l’Inferno. Proprio da un passo dell’Opera nascerà Pravo («Ed ecco verso noi venir per nave / un vecchio, bianco per antico pelo, / gridando: “Guai a voi, anime prave! …»). Per quanto riguarda Patty, invece, una semplice questione di assonanza…

La sua carriera prenderà il volo dopo la decisione di lasciare Venezia per trasferirsi a Roma, dopo una breve fuga a Londra. Proprio al Piper, celebre locale della scena musicale romana, sarà scoperta da Alberigo Crocetta, suo futuro agente. E dopo tante canzoni e numerose apparizioni televisive arriverà la consacrazione nel 1968 con La Bambola. Pensate che a Patty il brano non è mai piaciuto; chissà se però dopo le 9 milioni di copie vendute la cantante avrà cambiato idea…

La vita privata di Patty Pravo: figli e amori della cantante

Bella e intrigante, Patty Pravo ha avuto moltissime storie nel corso della sua carriera con diversi uomini con i quali ancora oggi pare avere buoni rapporti. «Ho avuto tanti uomini, quattro» ha dichiarato la cantante ad un’intervista a Gossip e Tv ammettendo anche che quando li rincontra non sono esclusi momenti intimi e privati.

Il primo è Gordon Faggeter, batterista di professione. Il secondo marito di Patty Pravo è stato lo stilista Franco Baldieri, e a seguire ci sono stati Jack Johnson e Paul Marines, rispettivamente chitarrista e bassista.

Ma fra le tante relazioni, sicuramente nella storia è rimasta l’unione fra Patty Pravo e Riccardo Fogli, che per lei addirittura lascio la sua prima moglie e la sua storica band, i Pooh. La loro travolgente storia d’amore cominciò agli inizi degli anni Settanta, quando Riccardo era il bassista ufficiale della band, mentre Patty già infiammava i palchi di tutta Italia con la sua voce e la sua sensualità.

Sposato con Viola Valentino, non appena Riccardo conobbe la bella cantante di Venezia, perse letteralmente la testa, decidendo di lasciare Viola… e anche i Pooh. Pare infatti che la nuova relazione disturbasse i compagni di gruppo e il produttore, che a un certo punto lo mise di fronte a un bivio: o la musica o l’amore.

E ovviamente Fogli scelse l’amore. La band era al suo apice, eppure lui voleva più tempo per quella che pensava fosse la donna della sua vita, dichiarando che per lei sarebbe addirittura tornato a fare il gommista. Al suo posto, nella band, entrerà Red Canzian.

Lo scandalo culminò con il particolare matrimonio fra Riccardo Fogli e Patty Pravo: i due, infatti, decisero di organizzare una celebrazione a Gretna Green, in Scozia, ma essendo entrambi già sposati la cosa mise in allerta la stampa italiana e l’opinione pubblica, e i due vennero addirittura accusati di bigamia.

Eppure, nonostante le tante premesse, la passione si spegnerà presto. Nel 1974, dopo nemmeno due anni, i due si lasciano ritornando alle loro rispettive vite. Riccardo si rimetterà anche con la sua Viola, ma dovrà affrontare un’altra separazione nel 1992.

Per quanto riguarda i figli, Patty ha deciso di non averne. In tante interviste la cantante avrebbe dichiarato l’impossibilità di fare questo mestiere e al tempo stesso trovare il tempo di badare a dei figli, ma recentemente sembra essere emerso che la sua scelta, in realtà, sarebbe la conseguenza di una promessa!

«Quando io e Gordon ci siamo separati ci siamo fatti una promessa: nessuno dei due avrebbe mai avuto figli, visto che a noi non erano arrivati», ha dichiarato Patty in merito a Gordon Faggeter, suo primo marito. E la promessa pare proprio che sia stata mantenuta!

Lo sapevi che…

Andiamo ora alla scoperta di qualche interessante curiosità su Patty Pravo:

• Passionale sin dalla nascita. La prima volta di Patty è stata a 14 anni, un pomeriggio che marinò la scuola in compagnia di un ragazzo. Una curiosità: una volta tornata a casa a pranzo chiese a nonni se poteva rincontrarlo nel pomeriggio per “continuare”. E loro la lasciarono andare…

• Oltre alle sue tante relazioni, Patty Pravo è sempre stata attratta da numerose star della musica internazionale, da Mic Jagger e Robert Plant, fino ai momenti intimi in compagnia di Frank Sinatra e David Bowie. Mica male…

• Con Jimi Hendrix, invece, Patty Pravo pare abbia condiviso diverse passioni, dallo shopping… all’erba! In un’intervista la cantante ha raccontato di uno dei loro momenti di “particolare intimità”:

«Eravamo in macchina io e Jimi Hendrix, la macchina era piccola, lui aveva un grande cappello, io anche. Fumavamo le canne, soprattutto lui a dire il vero, e passavamo con questa macchinetta, con tutta questa nuvola di fumo».

• Ribelle fino in fondo. Nel corso della sua vita Patty non ha mai votato una sola volta alle elezioni.

• Non solo! L’artista una volta ha criticato Mina, spiegando come La Tigre di Cremona abbia sprecato il suo talento: «Con la sua voce potrebbe innovare, invece le sue ultime cose sono banali. Lo fa solo per i soldi».

• Prima del soprannome che l’ha resa famosa, Patty cominciò a farsi notare con un altro nome d’arte: Guy Magento.

• Patty Pravo è rifatta? La cantante ha sempre dichiarato di non essere mai ricorsa in tutta la sua vita alla chirurgia estetica, se non per qualche punturina di botox per mantenere la sua pelle giovane.

• La signora della musica italiana… e non solo! Patty ha dichiarato di saper cantare in otto lingue, fra cui anche il cinese. Pensate che è stata la prima cantante italiana ad essersi esibita in Cina, nel 1994. Record woman.

