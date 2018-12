Da X Factor 10 a Sanremo Giovani: ecco la carriera, l’età e alcune curiosità su Diego Conti.

Diego Conti è un giovane cantautore che appartiene a quella categoria di artisti arrivati a giocarsi la finale di Sanremo Giovani dopo aver provato a sfondare tramite i talent, nel suo caso X Factor, come Andrea Biagioni.

Il musicista ciociaro ha partecipato al talent di Sky nel 2016. Ma quello non è stato il primo passo della sua carriera. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, in attesa di poterlo vedere sul palco più ambito d’Italia.

Chi è Diego Conti

Nato a Frosinone il 25 giugno 1995 sotto il segno del cancro, inizia ad avvicinarsi al mondo della musica da giovanissimo. Ad accorgersi del su talento, nel 2014, è il manager Maurizio ‘Rusty’ Rugginenti. Il suo primo evento di importanza nazionale è la prima tappa del Festival Show a Castelfranco Veneto, in cui ha l’occasione di presentare il suo brano L’impegno a un pubblico di 20mila persone accorse per ammirare sul palco tanti Big della nostra musica, tra cui Al Bano.

Dopo aver aperto una data di Tormento per il Dentro e fuori live tour, incontra Dj Shablo e Giovanni Valle, che gli permettono di iniziare una collaborazione con Clementino. Per il famoso rapper napoletano Diego registra le chitarre di Quando sono lontano e Ragazzi fuori, brani presentati al Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2017.

Il tocco di Diego Conti è presente anche in Deserto, canzone presente nell’album Vulcano di Clementino, uscito il 24 marzo 2017.

In contemporanea con la collaborazione con il famoso rapper, il giovane Diego decide di intraprendere l’avventura di X Factor, partecipando alla decima edizione nella squadra degli Under Uomini di Arisa. Il suo percorso è positivo, e gli permette di arrivare alla fine del 2018 alla firma del contratto con l’etichetta Rusty Records/Richveel. Ad attenderlo c’è adesso la sfida più importante della sua carriera: Sanremo Giovani.

Cosa conosciamo della vita privata di Diego Conti? Molto poco, per il momento. Il cantautore ha mantenuto infatti, anche durante il periodo di X Factor, il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale.

Curiosità su Diego Conti

– Diego ha una pagina ufficiale su Facebook.

– Da qualche tempo è presente anche su Instagram, con un account seguito da oltre 5mila follower.

– Il cantautore ama la musica rock: tra gli artisti che più lo hanno ispirato troviamo i Rolling Stones, i Led Zeppelin ma anche il nostro Vasco Rossi.

Questo il video di 3 gradi di Diego Conti, brano che parteciperà alle finali di Sanremo Giovani 2018:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/DiegoContiOfficial/photos