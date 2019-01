Alla scoperta di Zara Larsson, cantante svedese che ha collaborato con Fedez per il singolo Hold Out for You.

Zara Larsson è la protagonista del nuovo singolo di Fedez, Hold Out for You. Una giovane artista di fama internazionale che ha prestato la sua voce al rapper milanese per lanciare il suo ultimo disco, Paranoia Airlines, e contemporaneamente farsi apprezzare anche dai fan italiani, che ancora non la conoscono fino in fondo.

Ma qual è stata finora la carriera di questa giovane e talentuosa artista? Scopriamolo insieme: ecco la biografia e le curiosità sulla bionda cantante svedese.

Chi è Zara Larsson

Zara Maria Larsson è nata il 16 dicembre 1997 a Solna, vicino Stoccolma, sotto il segno del Sagittario. Ha debuttato nel mondo spettacolo nel 2008 quando, a soli 10 anni, vince la seconda stagione del talent svedese Talang Sverige, aggiudicandosi 500mila corone. Il suo singolo di debutto, sempre dello stesso anno, è una cover di My Heart Will Go On di Celine Dion.

Il successo iniziale va affievolendosi fino al 2012, quando firma un contratto con la Ten Music Group e registra il suo EP di debutto, anticipato da Uncover. Quest’ultima diviene immediatamente una hit straordinaria in tutta la Scandinavia, raggiungendo il numero uno in Svezia il tre in Danimarca.

L’anno dopo la Larsson dà quindi alle stampe un secondo EP di buon successo, che la porta a firmare con l’etichetta statunitense Epic Records. Nel 2014 arriva quindi il suo primo vero album, 1, contenente alcune tracce dei primi EP, tra cui Uncover.

Per arrivare al successo mondiale bisogna aspettare però il 2015. È il singolo Lush Life a lanciare la sua stella in tutto il globo, raggiungendo la top 5 in Australia come in Olanda, in Germania come nel Regno Unito. Nel febbraio del 2016 collabora con Tinie Tempah nel nuovo singolo di quest’ultimo, Girls Like. A maggio è invece la voce di This One’s for You di David Guetta, inno degli Europei di calcio dello stesso anno.

Il 6 novembre dello stesso anno, Zara viene premiata agli MTV Europe Music Awards come Best New Artist. Durante la cerimonia si esibisce con Lush Life e Ain’t My Fault.

Nel gennaio del 2017 lancia il quinto singolo del suo secondo album, dal titolo So Good, in collaborazione con il rapper Ty Dolla Sign. Il disco vede finalmente la luce il 17 marzo, stesso giorno di uscita della sua ennesima collaborazione di prestigio, stavolta con i Clean Bandit nel brano Symphony.

Il suo prossimo lavoro dovrebbe uscire nel 2019. Nel frattempo la Larsson sarà però protagonista di un singolo con Fedez, tratto dall’ultimo disco del rapper italiano, Paranoia Airlines.

Ecco il video di Lush Life di Zara Larsson:

5 curiosità su Zara Larsson

– In un’intervista al quotidiano svedese Svenska Dagbladet, Zara ha dichiarato di essere nata ‘morta’, per via di una mancanza di ossigeno dal cordone nucale. Un problema fortunatamente risolto in tempo dall’equipe medica.

– Ha una sorella più piccola, Hannah, cantante della band Hanna & Andrea.

– Il suo singolo Lush Life del 2015 è stato il secondo brano femminile più ascoltato su Spotify in quell’anno dietro solo a Hello di Adele.

– Zara Larsson è alta 1 metro e 63.

– Su Instagram Zara Larsson ha un account ufficiale da oltre 5 milioni e mezzo di follower.

Di seguito un post vacanziero pubblicato su Instagram da Zara: