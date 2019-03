Juventus-Atletico Madrid è stata la notte di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha segnato i tre gol nel 3-0 che ha consentito alla formazione di Allegri di ribaltare il 2-0 subito a Madrid e qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Ma CR7 non è stato solo questo. Il cinque volte Pallone d’Oro a fine partita ha esultato replicando al gesto di Diego Simeone a Madrid. Il tecnico argentino era finito sotto inchiesta ed era stato punito con 20mila euro di multa. Il gesto de “los huevos” da parte di Simeone nel match di andata fu messo sotto inchiesta, e lo stesso potrebbe avvenire per l’emulazione di un gesto volgare da parte di un campione come Cristiano Ronaldo, che è un idolo e un esempio per i giovanissimi, che potrebbe anche andare incontro a sanzioni più severe, se l’Uefa dovesse riscontrare la premeditazione.

Fonte