FRUTTA E verdura in versione ‘drink’ sono la soluzione ideale per fare un pieno di, soprattutto per chi non li consuma abitualmente durante i pasti. Ma ie verdura non sono tutti uguali: ci sono gli estratti, i centrifugati oppure gli smoothies (cioè i frappè). Tutti si preparano con alimenti freschi che sono l’ideale per ricaricarsi di vitamine e nutrienti. Ma è davvero così? Oppure lo ‘stress’ a cui vengono sottoposti questi alimenti li priva dei loro nutrienti?

Secondo gli ultimi dati della Coldiretti, nel 2018 sono finiti nei carrelli degli italiani 9 miliardi di chili di frutta e verdura con un aumento del 3 per cento sull’anno precedente. La voglia di alimenti sani è una tendenza che emerge soprattutto tra i giovani che la consumano anche sotto forma di smoothies, frullati, estratti e centrifugati, al bar o a casa, grazie alla diffusione di piccoli elettrodomestici. “Frutta e verdura sono importanti componenti di una sana alimentazione”, spiega Manon Khazrai, docente di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Università Campus Bio-Medico di Roma. “L’Oms raccomanda di consumarne almeno 400 grammi al giorno. Studi clinici hanno, infatti, evidenziato una correlazione inversa tra il consumo di frutta e verdura e il rischio di patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete di tipo 2, sovrappeso e alcuni tipi di cancro. Questo grazie alle vitamine, ai minerali, ai polifenoli e soprattutto agli antiossidanti e alle fibre che contengono”.



Centrifugati, estratti e frullati: le differenze

Il risultato finale è lo stesso: un bicchiere di frutta e verdura da bere anziché mangiare. Ma il metodo è diverso. Con il frullatore o il robot da cucina si preparano dei gustosi smoothies, cioè frullati con una consistenza vellutata che a differenza di estratti e centrifugati hanno un elevato contenuto di ?bre. Gli estratti, invece, si preparano con l’estrattore che ha un sistema di spremitura lenta e a freddo. Il grande vantaggio anche rispetto alla centrifuga è quello di riuscire a mantenere vive gran parte delle sostanze benefiche di frutta e verdura e un sapore più gradevole. Con la centrifuga, invece, si riesce a estrarre il succo anche da ingredienti che non si possono spremere, come mele e pere, frutti di bosco, carote, sedano. Sono più concentrati e nutrienti del frullato. Qual è la scelta migliore? “La maggior parte delle persone – osserva l’esperta – indica l’estrattore come migliore in quanto è un elettrodomestico che lavora a freddo e a bassa velocità rispetto alla centrifuga. Quindi, non producendo calore ossida poco e dovrebbe alterare meno i valori nutritivi degli alimenti. D’altro canto, la centrifuga permette di mantenere la fibra”.



Si perdono fibre e aumentano gli zuccheri nel sangue

In effetti, con la spremitura frutta e verdura perdono parte della fibra perché con gli estrattori e le centrifughe la polpa degli ingredienti viene filtrata quasi completamente e quindi la quantità di fibra è quasi ridotta a zero. “La perdita di fibra nei succhi di frutta e verdura fa sì che queste bevande facciano aumentare il livello di zucchero nel sangue in misura maggiore rispetto al consumo del frutto o della verdura interi” ha spiegato alla Cnn Robin Foroutan, dietologo presso l’Accademia di nutrizione e dietetica. Oltre alle fibre, si perdono anche alcuni polifenoli e antiossidanti che si trovano nella polpa degli agrumi e nelle bucce di frutta e verdura e che non possono essere estratti efficacemente con gli elettrodomestici di casa. Gli antiossidanti aiutano a bilanciare l’infiammazione, mentre gli enzimi (come quelli che si trovano nell’ananas) aiutano la digestione.



Come recuperare i nutrienti



Se non vogliamo perdere fibre, la soluzione più pratica è utilizzare il frullatore o il robot da cucina perché il loro procedimento non distrugge questo nutriente che può essere importante per chi è a dieta in quanto aumenta il senso di sazietà. “In alternativa – suggerisce la dietista – si può utilizzare la polpa per preparare un dolce come per esempio un ciambellone oppure una composta di frutta, ricordando che però con il calore perdiamo le sostanze labili alle alte temperature”. La polpa che avanza si può aggiungere anche a risotti e zuppe.



Bere tutto subito

Comunque, se scegliamo di preparare a casa un succo o una spremuta è meglio berlo subito: “L’attività antiossidante e enzimatica diminuisce nel tempo – fa notare Khazrai. “In particolare, la vitamina C si ossida e viene persa perciò i succhi vanno bevuti appena fatti”. Se, invece, sappiamo già che non possiamo berlo immediatamente, allora è meglio conservarlo in un contenitore di vetro a chiusura ermetica, mettere in frigo e consumare entro un giorno. Un’altra precauzione è quella di non mescolare frutta e verdura perché in alcune persone favorisce la formazione di gas intestinale. Se siete una di queste persone, evitare di mescolare frutta e verdura. Fanno eccezione carote e mele che si possono mescolare sia con altri frutti che con le verdure.



Attenzione agli zuccheri

A volte chi sta a dieta si limita a bere 2-3 frullati o succhi ogni giorno pensando così di stare leggero. In realtà, anche i succhi preparati in casa contengono zuccheri naturali e sono quindi calorici, persino quando si frullano verdure come la carota o la barbabietola. Quindi, chi deve tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e chi sta cercando di limitare i carboidrati per dimagrire, deve tener conto anche delle porzioni di succhi e centrifugati cercando di non consumarne più di due bicchieri al giorno.