E’ in corso dall’alba un’operazione condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla Dda di Roma. I poliziotti della Sezione Criminalità organizzata stanno eseguendo nove provvedimenti cautelari emessi dal gip a carico di altrettante persone considerate responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. È stato inoltre eseguito il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni parte del patrimonio aziendale di sei società e un sequestro per l’equivalente di 480mila euro. Tra gli arrestati c’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio, che è stato condotto in carcere.

