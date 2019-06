Titolo: Estetista Qualificata con almeno 5 Anni di Esperienza



Azienda: DQ BEAUTY POINT



Descrizione: con continuità corsi di formazione – Disponibile a turni di lavoro anche in fascia serale – Residente non oltre 20 Km da Albino (BG…) Offro: – Contratto iniziale Part Time a tempo determinato, con opportunità di tramutarlo in contratto Full Time a tempo…

Luogo: Albino, Bergamo