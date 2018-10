L’imam espulso oggi dal ministro dell’Interno perchè “incitava al terrorismo islamico” è Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, egiziano, 36 anni, in Italia dal 2005, residente a Milano e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla questura del capoluogo lombardo. La notizia viene data dal ministero dell’Interno Matteo Salvini che sui social si fa fotografare mentre firma il provvedimento. E a commento dell’immagine scrive: “Firmata adesso l’espulsione di un Imam che incitava al terrorismo islamico in Italia: a casa!”.

Secondo gli investigatori ha evidenziato un orientamento religioso ultraradicale, verificato nei file dei suoi apparecchi elettronici ed emerso anche in alcuni luoghi di culto islamico dove, appunto, aveva funzioni da imam. Si tratta – secondo fonti del Viminale – dello stesso uomo che nel 2009 aggredì Daniela Santanchè durante una manifestazione contro il velo integrale per le donne musulmane. Aboualy aveva anche “legami con alcuni soggetti pericolosi come Mohamed Game”, l’autore dell’attentato alla caserma dell’Esercito Santa Barbara di Milano.