(di Emanuele Rizzi) – “Ci sarà il debutto assoluto degli eSport in televisione. Ci abbiamo lavorato un anno e partiamo con il ‘botto’, con il torneo più importante del mondo. E’ la prima volta che va in Tv in Italia. Abbiamo sottoscritto questo contratto in esclusiva con Esl che è l’organizzatrice del torneo di Katowice dove debutta anche per la prima volta, la prima competizione internazionale di rilievo di Fortnite che è il gioco più giocato in questo momento”. Sono le parole di Marco Bogarelli, Presidente di 2MG Media, la società che ha acquisito i diritti media degli eventi nazionali e internazionali di ESL per il territorio italiano e l’opzione di altri paesi del sud Europa per tre anni, all’Adnkronos, sull’esordio in tv su Dmax, canale 52 del gruppo Discovery Italia degli eSport.

