– Una esplosione si è verificata attorno alle ventuno in una villetta a due piani a Frascati, poco lontano da Roma. Secondo un primo report dei vigili del fuoco, due persone sono morte e una terza è rimasta ferita. Le vittime sono padre e figlio, Angelo e Mario Bernardini, rispettivamente di 51 e 21 anni.

La persona ferita, in modo lieve, è la moglie quarantasettenne del primo e madre del giovane. Un altro figlio 17enne della coppia al momento dello scoppio non era in casa.

Si indaga sulle cause dell’esplosione, cui è seguito un incendio. Lo scoppio avrebbe causato il crollo di strutture portanti. Tra le ipotesi al vaglio di inquirenti ed esperti c’è quella che a causare la tragedia sia stata una fuga di gas. Un portavoce di Italgas ha tuttavia fatto sapere che “dai primi accertamenti effettuati dai tecnici, gli impianti di competenza della società, posizionati lungo il muro di cinta della villetta e quindi in luogo esterno, sono risultati integri”.

Sul posto, oltre ai carabinieri e a personale del 118, sono intervenute almeno quattro squadre dei vigili del fuoco di Roma.