Esplode la primavera. Un grande anticiclone alimentato da aria sub-tropicale (mix tra aria oceanica e africana) ha conquistato buona parte dell’Europa centro Occidentale regalando di fatto un anticipo di primavera con valori termici diffusamente ben oltre le medie attese per il periodo e soprattutto l’assenza di perturbazioni organizzate in arrivo dall’Atlantico. Il team del sito www.iLMeteo.it ci comunica che grazie a questo anomalo anticiclone sull’Italia avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato con solo poche nubi di passaggio almeno fino a venerdì 1 marzo. Anche le temperature sono previste in deciso aumento rispetto agli ultimi giorni e comprese tra i 15 e i 22°C al Nord e sul versante tirrenico. Qualche grado in meno invece al Sud ancora interessato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali specie tra la giornata odierna e quella di domani.

Fonte