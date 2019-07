Alberto Urso ad Amici di Maria De Filippi sembrava essersi preso una cotta, ma chi credeva (o sperava) che la ragazza in questione fosse Tish si è sbagliato di grosso, perché come immortalato dai paparazzi del settimanale Chi, la ragazza in questione è la ballerina Valentina Vernia.

Alberto e Valentina hanno convissuto nella stessa casetta durante il serale e la loro amicizia sembrerebbe essere continuata anche fuori, dato che sono stati immortalati abbracciati al mare. Nella seconda foto si vede addirittura un quasi bacio.

La passione fra il cantante e la ballerina è semplice amicizia, un flirt estivo o una storia d’amore?