“Il tabagismo è una malattia che riguarda 11 milioni di persone in Italia e chi vuole smettere è più della metà. Bisognerebbe introdurre lo studio della tabaccologia all’università, come accade in altri Paesi. Un esame obbligatorio in neurobiologia delle tossicodipendenze, che migliori la formazione e l’approccio al tema”. Lo ha detto all’AdnKronos Pietro Clavario, responsabile del Centro prevenzione e riabilitazione cardiovascolare dell’Asl 3 di Genova, a margine del convegno ‘La Tavola quadrata sul tabagismo… gli opposti si parlano’, una delle sessioni del Congresso medico ‘Nel cuore di Santa – il cardiologo incontra il medico di medicina generale sul territorio’, evento giunto alla decima edizione nella Sala congressi dell’Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure.

