LA PLATA – Esordio con gol con la maglia del Boca Juniors per Daniele De Rossi, anche se la prima sfida di questa nuova avventura non è finita bene. La corazzata argentina è stata infatti eliminata dalla Copa Argentina dall’Almagro, formazione di Primera B Nacional, la seconda serie. La partita è finita 1-1, con il Boca eliminato ai calci di rigore: il pareggio dell’Almagro è arrivato cinque minuti dopo la sostituzione di De Rossi, rimasto in campo fino al 76′.

La partita

Il tecnico Gustavo Alfaro ha schierato De Rossi nel tradizionale ruolo di mediano davanti alla difesa e l’ex romanista ha confezionato l’assist per il vantaggio di Salvio, gol poi annullato per fuorigioco. De Rossi è andato a segno al 28′, colpendo di testa un calcio d’angolo da sinistra dopo essersi liberato del diretto marcatore. Con l’uscita dell’italiano, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, il Boca ha concesso il pareggio all’Almagro su una disattenzione difensiva, perdendo poi ai rigori. “De Rossi aveva 60 o 70 minuti a disposizione e così è stato”, ha dichiarato Alfaro a fine gara.

De Rossi, primo gol dell’ex romanista all’esordio: ma il Boca perde contro l’Almagro in riproduzione….







Fonte