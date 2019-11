Italia ancora nella morsa del maltempo. Situazione critica a Pavia dove la zona di Borgo Ticino è allagata a causa dell’esondazione del Ticino. “La zona di Borgo Ticino, all’altezza di via Milazzo – spiega all’Adnkronos Flaviano Crocco, comandante della polizia locale di Pavia e responsabile della protezione civile comunale – Siamo sempre in emergenza e l’emergenza è sempre più grave perché il Ticino continua a salire”. Non è stato necessario evacuare abitazioni. “Bisogna però aiutare le persone ad entrare ed uscire, quindi è operativa anche una barca della polizia locale e della protezione civile oltre ai gommoni dei vigili del fuoco”, racconta Crocco. “Siamo in allerta e continuiamo a tenere sotto controllo la situazione”, conclude.

