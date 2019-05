Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Emilia Romagna ha causato l’esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. “Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione”, scrivono in un tweet i vigili del fuoco.

Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è sospesa proprio per avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. I treni a lunga percorrenza sono deviati via – Castelbolognese–Ravenna con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Fonte