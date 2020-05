Il Diavolo Veste Prada è stato un best seller internazionale e forte del successo del libro (e del relativo film con Meryl Streep e Anne Hathaway), la scrittrice Lauren Weisberger ha scritto due sequel ufficiali che raccontano la vita delle protagoniste una decina d’anni dopo. Più precisamente 10 e 15 anni dopo l’assunzione di Andrea a Runway di Miranda.

Il primo, Revenge Wears Prada (“La Vendetta Veste Prada“) è uscito nel 2013 e racconta la vita di Andy ed Emily a dieci anni di distanza dalla loro esperienza a Runway.

Ecco la trama:

“Sono passati quasi dieci anni da quando Andrea Sachs, Andy, si è licenziata dal lavoro per cui “milioni di ragazze ucciderebbero” come assistente di Miranda Priestly, direttrice di “Runway” e guru della moda internazionale. La sua vita è molto cambiata negli ultimi anni e di quel terribile periodo non le restano che qualche incubo notturno e l’incontrollabile terrore di partecipare a serate mondane in cui potrebbe incontrare lei, il Diavolo in persona. Tutto il resto, però, va a gonfie vele: la rivista di successo che ha fondato con Emily, l’antica rivale ora migliore amica e socia, e il matrimonio imminente con uno degli scapoli più ambiti della Grande Mela, Max Harrison, affascinante, romantico e soprattutto orgoglioso di avere accanto una donna indipendente e di successo. Nulla sembra poter rovinare un momento così perfetto. Ma Andy ha l’assoluta certezza che qualcosa stia per accadere, perché nessuno prima di lei aveva osato sfidare Miranda. La vendetta non si farà attendere ancora per molto”.

Mentre il secondo, When Life Gives You Lululemons, è del 2018 ed incredibilmente non è mai uscito in italiano: online è possibile trovare solo la versione originale in lingua inglese ed una tradotta in tedesco.

Questo secondo libro, ambientato a cinque anni di distanza da La Vendetta Veste Prada, fa un focus sul personaggio di Emily dato che è l’unico della combriccola de Il Diavolo Veste Prada ad apparire.

Ecco la trama: