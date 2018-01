Prezzo: EUR 23,99





eshow Sac a Main sacoche Homme Sac retro en toile sacoche ordinateur Sac bandoulière Messenger pour Homme

eshow sacoche pour Homme

dipartimento: Homme

Struttura

1. extérieur: le Sac principal, UNE poche zippés sur le dos

2. intérieur: un Grand compartiment, deux poches ouvertes, UNE poche à fermeture éclair pour l’ argent, téléphone Portable

3. réglable longue sangle: sangle poliestere Coton de bandoulière non amovible

mesures

1. Dimensioni: 35 cm x 9 cm x 27 cm

caractéristiques

1. Perfetto per un utilizzo quotidien, on peut y mettre votre Portable, portefeuille, stylos, lunettes, chiavi, avec tous vos morceaux quoditiens

2.multifonctionnel, utilisant à ‘école, EN voyage, loisir, comercial ou quotidien

3. Le Sac fonctionne bien avec UNE variété de tenues différentes et de stili occasionnels

Note

1. Entretien: lavage à la Main avec de l’ Eau froide

2. 100% garantie de qualité: s’ il vous plaît faites nous savoir si vous avez des problèmes, merci

Dimensioni: Lunghezza x Larghezza x Altezza (40 x 13x 31cm),Peso: 0.61 kg.Materiale:Canvas,Cuoio Fodera: texitile

Struttura: ha una tasca principale con chiusura zip per mettere tutto quello che si serve.Ha anche un sacco di taschine per mettere in ordine gli oggetti piccoli.Extra Large Size: abbondante spazio per le vostre cose quotidiane, rivista formato A4, portafoglio, iPad, eBook, e occasioni duramente conquistati da una giornata di shopping.

Stile: maniglia superiore / singolo sacchetto di spalla / Crossbody.Ha molti modi da usare.

Qualità:le cerniere lampo sono molto scorrevoli. Il cursore si muove facilmente.Le spalliere sono regolabili a seconda della vostra altezza o anche di come preferite tenere la borsa.

Deviazione 2-3cm esiste dovuto a diversi modi di misura. A causa di monitorare le variazioni di colori può essere leggermente diversa, fra le immagini ed i prodotti reali.Si lava facilmente a mano con acqua fredda.È davvero comoda addosso, è leggera, facile ma utile.