Borsa da uomo di tela a tracolla multiuso da viaggio da Eshow

Categoria: Uomo

Struttura

1. Esterno Borsa: una tasca frontale con chiusura a cerniera zip, una tasca posteriore con chiusura a bottone

2. Interno Borsa: senza tasche

3. Materiale Esterno: robusta tela cotone

4. Materiale Interno: poliestere cotone

5. Parti Dure: metallo

6. Tracolla Regolabile in Lunghezza: cinghia in poliestere cotone

7. Tracolla Non Removibile

Misure

1. Dimensioni: 30cm (W) x 21cm (H) x 8cm (D)

2. Lunghezza Cinghia Tracolla: 141cm

3. Larghezza Cinghia Tracolla: 3.7cm

4. Dimensioni Tasca: (posteriore con bottone): 17.5cm (H) x 29cm (W) ; Dimensioni Tasca: (frontale con cerniera): 16.5cm (H) x 29.5cm (W) ; Dimensioni Tasca: (frontale con bottone magnetico): 13.5cm (H) x 17.5cm (W)

5. Peso: 430grammi

Caratteristiche

1. Perfetto per l’uso quotidiano

2. Mantiene tutto l’essenziale in ordine e a portata di mano, facile da portare

3. La borsa si abbina bene con qualunque tipo di abbigliamento

Nota

1. Cura: Lavare a Mano in Acqua Fredda

2. 100% Qualita’ Garantita: nel caso aveste problemi, vi preghiamo gentilmente di contattarci. Grazie!

Materiale: alta qualitš€ del cotone robusto canvas, hardware color bronzo, usura traspirante confortevole

Molto bene per la scuola e il campeggio, si applicano anche a lavorare, negozi, 3 giorni di viaggio, viaggi, escursioni, passeggiate, palestre etc

la tracolla regolabile, stile casual, vintage e moda,Dimensioni del prodotto: Altezza x Lunghezza x Larghezza(43 x 8 x 21cm)

la struttura interna multifunzionale, con molto spazio per tenere un sacco di roba per la scuola e la necessitš€ quotidiane come iPad, calcolatrice, penne e matite, libri, vetri borraccia, cellulare, carte, lettore MP3, ecc

la cerniera liscio e durevole, l’hardware di alta qualitš€,Piccole dimensioni, vintage e design pratico e durevole da utilizzare.