Almeno 4 volte a settimana

TUTTI vogliamo essere in forma e liberarci del grasso in eccesso. Come fare però, per trovare la routine più adatta per noi ed evitare allenamenti estenuanti e poco realistici? È fin troppo facile imbattersi in consigli che non tengono conto di cosa può realisticamente dare il nostro corpo quando si chiedono consigli sul fitness. Molte delle opinioni di cosiddetti “esperti” contribuiscono a dare un’immagine non realistica dei risultati che potremmo raggiungere. Questo porta sicuramente a frustrazione e qualche volta può anche indurci a mettere eccessivamente sotto sforzo il nostro organismo. Ci sono alcuni falsi miti che vale la pena sfatare.

Qualcuno di noi sembra essere convinto che per restare in forma non si debba fare attività fisica per più di un paio di giorni alla settimana. Se è vero che anche gli allenamenti dei professionisti prevedono un giorno di riposo settimanale, recenti studi hanno dimostrato che, un po’ come accade per i medicinali, la “dose” di attività fisica consigliata è dai 4 ai 5 giorni a settimana.

A tutte le ore

A fare il punto sulla situazione è il giornale

Più attivi per perdere peso

Il modo migliore per dimagrire è combinare l’attività fisica con una dieta su misura. Per cominciare a perdere peso è necessario modificare le proprie abitudini alimentari, non possiamo pretendere di bruciare quel pacchetto di patatine mangiato durante un attacco di fame notturno. Tra l’altro, secondo alcuni studi, le cellule del nostro corpo sono in grado di adattarsi allo sforzo a cui le sottoponiamo durante l’attività sportiva e cominciano ad aver bisogno di sempre meno energia per portare a termine quel un movimento. In un certo senso è questo quello che vuol dire “essere allenati”.