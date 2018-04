Nell’ultima puntata di Emigratis Pio e Amedeo hanno incontrato Lulù Santiago/Giulia, una ex escort che dice di essere stata con dei calciatori italiani. La donna ha rivelato ai due comici qualche aneddoto colorito:

“Sono stata in Italia a fare l’attrice p0rno e la putt*na. Mi pagavano 25 milioni di lire per fare i film, ma a me piaceva più il giro dei calciatori. Sono stata con M**** ********, dopo è entrato A***** *******. Mi ha portato in un albergo a Rimini. Mi ha presentato tutti i famosi, mi ha portato in giri con la cocaina. C’era un locale dove loro ricchi si riunivano il giovedì a Firenze e lì ho conosciuto un altro, con lui ho fatto roba per 10 milioni di lire. Lui però non ce l’ha fatta a farlo, a lui gli piacevano le cose porche, a lui piaceva anche che infilassi le cose in cu*o, non solo il dito, la mano, il braccio.”