L’inchiesta choc che ha portato all’arresto di Gianluigi Torzi nasce da due denunce presentate dallo Ior a luglio 2019 e dall’Ufficio del Revisore Generale ad agosto del 2019, l’ultima delle quali, in particolare, rileva il mandato di cattura emesso nei confronti del broker, “ipotizzava la commissione di gravissimi reati, quali truffa e altre frodi, appropriazioni indebite, corruzione e favoreggiamento, ricatto”. Le indagini dell’Ufficio del Promotore di Giustizia Gian Piero Milano e del suo aggiunto Alessandro Diddi si sono subito concentrate sull’investimento immobiliare effettuato dalla Segreteria di Stato a Londra – il noto palazzo in Sloane Avenue – con la sottoscrizione del fondo Athena Capital Commodities Fund (poi ridenominato Athena Global Opportunities Capital Fund) facente capo all’imprenditore Raffaele Mincione, indagato con Torzi per peculato.

