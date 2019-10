A quanto apprende l’Adnkronos, nel decreto del pubblico ministero che ha portato al fermo dei due sospettati per l’omicidio di Luca Sacchi viene riportata la deposizione di un amico di Del Grosso che era presente nelle fasi precedenti del delitto. Lo stesso riferisce di essere stato “incaricato da Del Grosso – scrive il pm – di verificare se persone in zona Tuscolano avessero il denaro per comprare come convenuto ‘merce’ e di essersi recato (…) a bordo della vettura di questi, in via Latina, intorno alle 21.30 del 23 ottobre incontrando tale (…) già a lui noto al quale si presentava come inviato da Valerio”.

