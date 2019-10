Il box set di Jimi Hendrix comprende tutti e quattro gli spettacoli della Band Of Gypsys che si svolsero nel leggendario locale Fillmore East di New York.

I famosi quattro spettacoli di Jimi Hendrix con la Band of Gypsys al Fillmore East di New York saranno pubblicati in un box set. Songs For Groovy Children: The Fillmore East Concerts uscirà su CD e in digitale il 22 novembre, mentre la versione in vinile il 13 dicembre.

La raccolta riunisce tutti e quattro gli spettacoli del cantautore, Billy Cox e Buddy Miles nella performance originale e comprende oltre due dozzine di brani che non sono mai stati rilasciati in commercio o sono stati recentemente stampati e remixati. Il set sarà disponibile in cofanetti da 5 LP o 8 dischi.

Jimi Hendrix: in uscita Songs for Groovy Children: The Fillmore East Concerts

I quattro spettacoli di Band Of Gypsys ebbero luogo tra il 31 dicembre 1969 e il 1° gennaio 1970: altre versioni furono pubblicate come Live at the Fillmore East nel 1999 e Machine Gun: The Fillmore East First Show tre anni fa.

Tutti e quattro gli spettacoli sono stati mixati da Eddie Kramer, che nel 2016 ha dichiarato: “Ascoltare questo nuovo materiale, per me, è stata una rivelazione“.

Ecco il video di Foxey Lady della Jimi Hendrix Experience:

Songs For Groovy Children: la tracklist

Disco 1: Dicembre 31, 1969, primo set

1) Power Of Soul

2) Lover Man

3) Hear My Train A Comin’

4) Changes

5) Izabella

6) Machine Gun

7) Stop

8) Ezy Ryder

9) Bleeding Heart

10) Earth Blues

11) Burning Desire

Disco 2: Dicembre 31 1969, secondo set

1) Auld Lang Syne

2) Who Knows

3) Fire

4) Ezy Ryder

5) Machine Gun

6) Stone Free

7) Changes

8) Message To Love

9) Stop

10) Foxey Lady

Disco Tre: 1° gennaio, 1970, primo set

1) Who Knows

2) Machine Gun

3) Changes

4) Power Of Soul

5) Stepping Stone

6) Foxey Lady

7) Stop

8) Earth Blues

9) Burning Desire

Disco Quattro: 1° gennaio, 1970, secondo set

1) Stone Free

2) Power Of Soul

3) Changes

4) Message To Love

5) Machine Gun

6) Lover Man

7) Steal Away

8) Earth Blues

Disco 5

1) Voodoo Child (Slight Return)

2) We Gotta Live Together

3) Wild Thing

4) Hey Joe

5) Purple Haze