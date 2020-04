I Killers pubblicano il nuovo singolo, Fire in Bone e comunicano i fan che la data del loro nuovo album – Imploding the Mirage – è slittata.

A marzo, il frontman dei The Killers Brandon Flowers ha pubblicato un video – diventato virale – di lui che si lavava le mani mentre canticchiava il primo singolo della band, Mr Brightside.

Era ciò di cui Internet aveva bisogno, dopo un mare di cattive notizie e turbolenze globali derivate dalla pandemia di Coronavirus. La band, però, ha riferito che il loro nuovo album, Imploding the Mirage, uscirà con un po’ di ritardo, ma non tutto è perduto.

Il gruppo, infatti, ha pubblicato il nuovo singolo Fire in Bone, alleviando almeno in parte la noia da quarantena che i loro fan sparsi nel mondo stanno affrontando.

The Killers, posticipata l’uscita del nuovo album: esce il singolo Fire in Bone



I The Killers hanno condiviso un’altra nuova canzone del loro prossimo Imploding the Mirage. Intitolata Fire in Bone, la canzone esce dopo un altro brano, Caution, presente nel loro nuovo lavoro discografico.

Il video di Fire in Bone:

In un post di Instagram, la band ha espresso la propria eccitazione per l’uscita: “Signore e signori! Volevamo condividere con voi una delle nostre tracce preferite, quindi Fire In Bone uscirà questo venerdì! ” hanno scritto.

La band ha, inoltre, annunciato in un tweet che hanno spostato le loro prossime date nel Regno Unito e in Irlanda a causa del Coronavirus.

Non solo: la band ha anche rivelato che l’uscita di Imploding the Mirage è stata rimandata a causa di ritardi nella finalizzazione dell’album.

The Killers, i collaboratori del nuovo album

Fire In Bone segue il singolo principale dell’album, Caution, uscito il mese scorso.

Imploding The Mirage presenta collaboratori come Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills e Lucius

L’album è stato prodotto dalla band, insieme a Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen, ed è il primo disco della band da quando ha lasciato la sua città natale, Las Vegas.

Brandon Flowers, recentemente, ha anche incoraggiato i fan a lavarsi le mani per 20 secondi in una seconda clip che lo ritraeva mentre cantava Mr Brightside.



Fonte foto: www.facebook.com/Thekillers

Fonte foto: www.facebook.com/Thekillers